Einsatz am Klo: Feuerwehr verpasst WM-Halbzeit

Ausgerechnet beim Start des Hochspannungs-WM-Spiels Österreich gegen Argentinien mussten zehn Mann der Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Einsatz austreten, pardon: ausrücken.

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Bgld. Während die Mitglieder der Stadtfeuerwehr Oberwart wie ganz Österreich gespannt das Match gegen Argentinien verfolgten, wurden die Florianis kurz nach Anpfiff um 19:08 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert.

Seit einem Jahr gibt es die neue Toilettenanlage im Stadtgarten Oberwart - und hat schon die erste Macken. © FF Oberwart

Konkreter Grund für die Alarmierung: Ein Kind - die Eltern wollten später das genaue Alter nicht verraten - war aufgrund eines technischen Defekts in der öffentlichen WC-Anlage im Stadtgarten eingeschlossen: Der Sensor öffnete die Tür nicht mehr.

Unverzüglich rückten zehn Einsatzkräfte zur angegebenen Adresse mitten in der Stadt aus. Durch einen Reset der Anlage durch den Einsatzleiter, der zugleich Mitarbeiter des Wirtschaftshofes ist, konnte die Tür innerhalb weniger Minuten wieder geöffnet werden. Das Kind wurde wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreit und den erleichterten Eltern übergeben.

Trost für alle Beteiligten: Sie mussten das 0:1 nicht sehen und konnten bei der zweiten Halbzeit dann ungestört mitfiebern.