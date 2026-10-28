Gorilla-Hammer: ZIB-Star Nadja Bernhard im Dschungel!

ORF-Nachrichtenmoderatorin Nadja Bernhard und die beliebte Schauspielerin Kristina Sprenger erleben derzeit eine faszinierende Reise auf dem afrikanischen Kontinent. Im Bwindi-Impenetrable-Nationalpark begegneten die beiden den seltenen Berggorillas in freier Wildbahn.

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Weit weg vom ZIB-Studio und den heimischen Theaterbühnen zieht es Nadja Bernhard und Kristina Sprenger in die unberührte Natur Ugandas. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal teilte die profilierte ORF-Journalistin atemberaubende Impressionen aus dem Bwindi-Impenetrable-Nationalpark, der weltweit für seine geschützten Berggorilla-Familien berühmt ist. Die Bilder zeigen die beiden Freundinnen bei einem anspruchsvollen Trekking durch den dichten Dschungel, ausgestattet mit Schirmmützen und schützenden Gesichtsmasken, die bei derartigen Expeditionen vorgeschrieben sind, um die hochgradig gefährdeten Primaten vor menschlichen Krankheitserregern zu schützen.

Inmitten des dichten Regenwaldes gelang Bernhard ein spektakulärer Schnappschuss, der bei ihren Anhängern für großes Staunen sorgt. Während die Moderatorin mit wachem Blick in die Kamera schaut, sitzt nur wenige Meter hinter ihr ein mächtiger Berggorilla friedlich im üppigen Dickicht. Die Nähe zu dem majestätischen Tier verdeutlicht, wie intensiv und unmittelbar dieser Ausflug in die ostafrikanische Wildnis für die beiden Reisenden verlief.

Eine Lektion in Demut vor den Riesen der Wildnis

Ihre tiefen Emotionen fasste Nadja Bernhard in wenige, aber kraftvolle Worte zusammen. Zu dem faszinierenden Gorilla-Selfie schrieb sie schlicht: "A lesson in humility", was übersetzt so viel wie eine Lektion in Demut bedeutet. Mit Schlagworten wie Berggorillas, Gorilla-Trekking und Bucketlist unterstrich sie, dass mit dieser Reise ein lang gehegter Lebenstraum in Erfüllung ging. Das Gefühl, den sanften Riesen auf Augenhöhe und in ihrem natürlichen Lebensraum zu begegnen, hinterließ bei den beiden prominenten Besucherinnen einen tiefen Eindruck.

Nadja Bernhard und Kristina Sprenger beim Gorilla-Trekking. © Instagram

Auch abseits des Gorilla-Fotos zeigten sich Bernhard und Sprenger bestens gelaunt und vertraut. Ein weiteres Bild zeigt die beiden Freundinnen eng aneinander gelehnt im Schutzwald, sichtlich ergriffen von der Wucht der afrikanischen Natur. Die Freundschaft der beiden Frauen, die seit Jahren eng miteinander verbunden sind, bewährt sich auch abseits des glamourösen Society-Parketts bei abenteuerlichen Expeditionen.

Begeisterungswelle unter Promi-Kollegen im Netz

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Der Bwindi-Nationalpark zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe und beherbergt fast die Hälfte der weltweiten Population an Berggorillas. Für Nadja Bernhard und Kristina Sprenger markiert diese Reise einen eindrucksvollen Kontrast zu ihrem beruflichen Alltag und ein unvergessliches Naturerlebnis, das noch lange nachwirken wird.