Nach Triumph: Martina Reuter vom Generalkonsul empfangen

Martina Reuter hat einige ereignisreiche Tage hinter sich. Am Wochenende holte sie einen zweiten und einen vierten Platz bei den NPC New England Championships in Boston. Nun wurde die Moderatorin im österreichischen Generalkonsulat empfangen.

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Martina Reuter hat in den USA aktuell einiges erlebt. Die ehemalige ORF-Moderatorin konnte am Wochenende bei den NPC New England Championships in Boston einen zweiten und vierten Platz erlangen. Danach wurde Reuter von Victoria’s Secret in deren Dessous abgelichtet. Nun folgt die nächste Ehrung.

Sie wurde vom österreichischen Generalkonsul Thomas Schlesinger höchstpersönlich in New York empfangen. Er gratulierte der Moderatorin zu ihrer sportlichen Leistung. Reuter reagierte auf Instagram auf die Ehrung.

"WAS FÜR EIN KRÖNENDER ABSCHLUSS MEINER USA-REISE!"

Sie schrieb: "WAS FÜR EIN KRÖNENDER ABSCHLUSS MEINER USA-REISE!" Die Moderatorin setzte fort: "Nach meinem unglaublichen Bodybuilding-Erfolg in Boston mit Platz 2 und Platz 4 durfte ich heute einer ganz besonderen Einladung folgen! EMPFANG IM ÖSTERREICHISCHEN GENERALKONSULAT IN NEW YORK! Generalkonsul Thomas Schlesinger hat mir persönlich zu meinen Erfolgen in Amerika gratuliert!" Über den Moment freute sich die Bodybuilderin sehr: "Was für eine Ehre! Was für eine Wertschätzung!"

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Doch ihr Programm war noch nicht zu Ende. Im Anschluss besuchte die Moderatorin mit Susanne Keppler-Schlesinger das Austrian Cultural Forum New York. Dort findet aktuell eine Ausstellung des bekannten österreichischen Künstlers Erwin Wurm statt. Reuter ist für diese Momente dankbar.

Klare Ansage an ihre Fans

Die ehemalige ORF-Moderatorin hebt ihren schweren Werdegang hervor: "Vor wenigen Jahren noch 60 Kilo schwerer, heute stehe ich mit fast 47 Jahren in New York, habe meinen Traum auf der Bodybuilding-Bühne in Amerika verwirklicht und darf mein Heimatland Österreich repräsentieren!" Und hat an ihre Fans klare Ansagen: "Egal, wie alt ihr seid! Egal, was andere sagen! Es ist nie zu spät, euer Leben zu verändern!"

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Zum Abschluss bedankte sie sich beim österreichischen Generalkonsulat in New York und betonte, dass es erst der Anfang sei.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

In einem weiteren Posting interviewte Reuter Schlesinger. Der Generalkonsul gratulierte der Bodybuilderin zu ihrem großartigen Erfolg in Boston.