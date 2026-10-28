U2: Fans zittern um Wien-Konzert

Am Donnerstag wird das große Konzert-Geheimnis gelüftet. U2 geben endlich die Daten ihrer Europa-Tournee "The Greatest Show On Earth" bekannt. Laut einem geleakten Tour-Plan könnte Wien erstmals seit 17 Jahren wieder dabei sein.

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Am 30. August 2010 spielten U2 das letzte Mal in Österreich auf. Mit einem bis heute ungebrochenen Stadion-Rekord: Über 72.000 Fans rockten bei der bahnbrechenden 360-Grad-Show im Happel mit. Jetzt könnte es endlich ein Konzert-Revival der Hit-Band bei uns geben. Am Donnerstag (29. Oktober) wollen Bono und Co. die Europa-Daten ihrer neuen Tournee "The Greatest Show On Earth", der ersten Konzert-Serie in Europa seit 2018, bekannt geben - und da könnte Wien endlich wieder mit dabei sein! "5. Juni, Vienna" heißt es ja bei einem geleakten Tour-Plan, der allerdings auch ein KI-Fake sein könnte (oe24 berichtete).

Das mögliche Wien-Konzert, bei der U2 pünktlich zum 50-jährigen Bandjubiläum eine bombastische Werkschau ihrer Rekord-Karriere zünden wollen, wäre nicht nur das heißersehnte Comeback von U2 nach 17 Jahren Pause in Österreich, sondern auch das erste Mega-Konzert 2027. Bislang herrscht da im Happel ja noch immer Konzert-Flaute!

Stadion-Tournee der Weltstars

U2 sind nach Oasis die nächsten Top-Stars die 2027 auf große Stadion-Tournee gehen: ab 23. Februar sind bereits 11 Konzerte in Mexiko, Brasilien und Argentinien fixiert. Ab Mai/Juni folgt die Europa-Tournee. Stopps in Italien und Portugal gelten dabei als so gut wie sicher: Dort tauchten in den letzten Tagen ja bereits erste kryptische Teaser-Videos für die neue Tour auf.

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Als Einstimmung gibt’s die Konzerte bei der BBC in London (3. November) und der NFL Thanksgiving Halftime Show (25. 11.) und natürlich das Album "Carnaval De Luz". Am 13. November kommen 12 neue U2-Hits rund um die Vorabsingles "Street of Dreams", "Silecnio" oder "The Greatest Show On Earth" und eine echte Musik-Sensation: Bei Album-Finale "Tom" ist nämlich als Duett Partnerin sogar Dolly Parton dabei. Der letzte Song, den die Country-Legende vor ihrem Tod aufgenommen hat.