Irre Swift Hochzeit: Millionenteure Deko verbrannt

Strenge Geheimhaltung bei Taylor Swift: Nach ihrer Hochzeit mit Travis Kelce im Madison Square Garden ließen die Megastars die aufwendige Märchenwald-Kulisse kurzerhand vollständig verbrennen.

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Bei der Eheschließung von Taylor Swift und Travis Kelce im New Yorker Madison Square Garden galt ein striktes Sicherheitskonzept: Handys und Kameras waren untersagt, und bis heute existieren keine offiziellen Aufnahmen der Feier. Während die Fans das Areal tagelang belagerten, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen, fand die Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Märchenwald Madison Square Garden

Hinter den verschlossenen Toren war für das Event eine gewaltige Szenerie erschaffen worden, deren Ausmaße beispiellos waren:

Gigantische Logistik: Die Dekoration im Stil eines Märchenwaldes entstand monatelang an der Westküste und wurde mit elf voll beladenen Sattelschleppern quer durch das Land transportiert.

Prominente Zeugen: Vor rund eintausend Gästen, darunter Brad Pitt, Gigi Hadid und Julia Roberts, gaben sich die beiden das Jawort, wobei dem Bräutigam die Tränen kamen.

Umfassender Abbau: Direkt nach dem Ende des Fests transportierten Arbeiter sämtliche künstlichen Bäume, Wände, Stoffbahnen, Zelte und ein Gewächshaus wieder ab.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Kulisse in Flammen aufgegangen

Anstatt die Bauteile einzulagern, wählte das Team der Sängerin laut Berichten der "Daily Mail" einen radikalen Weg: Die gesamte Ausstattung wurde nach Pennsylvania transportiert und dort vollständig verbrannt. Ein Insider erklärte die Beweggründe für diesen Schritt: "Sie wollten nicht, dass die Leute es stehlen und dann versteigern oder verkaufen, also haben sie einfach alles verbrannt."

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Keine Andenken für Fans

Das Bestreben, keinerlei materielle Spuren des Abends zu hinterlassen, stand im Kontrast zur Situation vor der Arena, wo wartende Anhänger vom Caterer mit übrig gebliebenen Desserts versorgt wurden. Überbleibsel der eigentlichen Dekoration sollten jedoch keinesfalls in Umlauf geraten.

Ziemlich verrückt

Angesichts der Vernichtung der Fracht zeigte sich eine Quelle fassungslos: "Elf Sattelzüge für den Transport quer durch das Land, um dann einfach alles niederzubrennen – das war ziemlich verrückt."