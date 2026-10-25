Razzia bei Meghans Vater: Polizei sichert Festplatten

Schwere Vorwürfe erschüttern das familiäre Umfeld von Herzogin Meghan nach einem Polizeieinsatz auf den Philippinen. Bei einer behördlichen Durchsuchung im Haus ihres Vaters Thomas Markle wurden Dutzende Datenträger und Dokumente sichergestellt, während dieser alle Anschuldigungen entschieden zurückweist.

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Nach Berichten der britischen Zeitung "The Sun" hat die philippinische Polizei ein offizielles Protokoll unterzeichnet, das insgesamt 80 beschlagnahmte Gegenstände auflistet. Die Sicherstellung erfolgte im bisherigen Wohnhaus von Thomas Markle auf den Philippinen. IT-Experten prüfen derzeit das umfangreiche Material auf strafrechtlich relevante Inhalte.

Die Liste der sichergestellten Objekte umfasst unter anderem:

Vier große Festplatten sowie mehrere Personal Computer

Zahlreiche DVDs, Videokassetten und Speicherkarten

Bildbände wie "Lolita Angel", "Mirror After Mirror" sowie "The Last Day of Summer"

Ein antikes Fotobuch mit dem Titel "Lewis Carroll Photographs Of Children: Four Nude Studies"

Besondere Aufmerksamkeit widmen die Ermittler einem 35mm-Filmnegativ, das in den Seiten des historischen Buchs verwahrt war. Auf der Aufnahme ist nach Angaben der Behörden ein bärtiger Mann mit einer minderjährigen Person zu sehen.

Sohn brachte Ermittlungen ins Rollen

Auslöser der behördlichen Maßnahmen waren Aussagen aus der engsten Familie. Thomas Markle Jnr, der Sohn des Betroffenen, hatte sich an die Exekutive gewandt, nachdem er auf einem Mobiltelefon verdächtiges Material entdeckt haben will. Gemeinsam mit einem IT-Fachmann übergab er den Ermittlern vier Kartons mit Material.

Laut ersten forensischen Datenauswertungen stammen die fraglichen Datei-Downloads aus den Jahren 2014 und 2020. Thomas Markle Jnr betonte gegenüber den Medien, dass dieser Zeitraum weit vor Beginn seiner Pflegetätigkeit für den Vater lag. Er identifizierte die Person auf dem Negativ anhand des Gesichts sowie eines Abgleichs mit alten Führerscheindokumenten als seinen Vater.

Thomas Markle weist Vorwürfe entschieden zurück

Der Beschuldigte selbst, der sich nach einem Schlaganfall in einem Rehabilitationszentrum im US-Bundesstaat Florida aufhält, bestreitet sämtliche Anschuldigungen vehement. Er erklärt, Opfer einer gezielten Falschbeschuldigung durch seinen Sohn zu sein, und kündigte an, sich einem Test am Lügendetektor unterziehen zu wollen.

Zu den sichergestellten Büchern hielt er fest, es handle sich ausschließlich um historische Dokumentationen zur Fotografiegeschichte Hollywoods. Zu dem Negativ fand er deutliche Worte: "Ich war noch nie auf so einem Foto zu sehen. Das ist alles Bullshit, ein Haufen Lügen!"

Behörden in Cebu leiten Verfahren ein

Der Fall wird derzeit von der Kinderschutzbehörde in der philippinischen Provinz Cebu geführt. Aufgrund der US-Staatsbürgerschaft von Thomas Markle steht zudem eine offizielle Einschaltung der US-Bundespolizei FBI im Raum. Für Herzogin Meghan bedeuten die neuerlichen Schlagzeilen aus ihrer Familie eine weitere erhebliche Belastung.