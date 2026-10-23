James Bond: Geheim-Tests für Craig-Erbe

Das quälend lange Warten für Millionen Filmfans rund um den Globus hat in Kürze ein Ende. Wie hochkarätige US-Branchenblätter berichten, steht die Neubesetzung für den legendären Geheimagenten James Bond unmittelbar bevor.

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In den Londoner Filmstudios herrscht an diesem Wochenende allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Dort finden nach Informationen des renommierten US-Portals "Deadline" die entscheidenden finalen Kameratests statt, um den Nachfolger von Daniel Craig zu küren. Seit dem Kinostart des bis dato letzten 007-Abenteuers "Keine Zeit zu sterben" im September 2021 brodelte die Gerüchteküche unaufhörlich. Nun biegen die Verantwortlichen auf die Zielgerade ein, und Insider rechnen fest mit einer offiziellen Verkündung noch im Laufe dieses Jahres.

Das Auswahlverfahren verlangt den Anwärtern dabei alles ab und folgt einem strengen Prozedere. Laut Berichten von "The Hollywood Reporter" bestehen die anspruchsvollen Probeaufnahmen aus exakt drei zentralen Elementen. Neben aufwendigen Stunt-Prüfungen zur Feststellung der physischen Tauglichkeit für knallharte Actionszenen müssen die Kandidaten spezielle Kameraauftritte absolvieren, um ihre optische Präsenz und Ausstrahlung zu bewerten. Hinzu kommen anspruchsvolle Dialogszenen, mit denen das typische Charisma, die Schlagfertigkeit und der britische Witz von 007 getestet werden.

Drei britische Top-Schauspieler im finalen Rennen

Im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit stehen drei renommierte Schauspieler aus Großbritannien, die laut Branchenberichten zu den heißesten Favoriten auf die ikonische Rolle zählen. Allen voran wird Jack Lowden gehandelt, der zuletzt in der gefeierten Spionageserie "Slow Horses" überzeugte und zuvor in hochkarätigen Kinoproduktionen wie "Dunkirk" sowie "Maria Stuart, Königin von Schottland" mitwirkte.

Ebenfalls im engeren Kreis befindet sich Callum Turner, der in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" auf sich aufmerksam machte und in der packenden Thrillerserie "The Capture" glänzte. Komplettiert wird das Trio durch Josh O'Connor, der als junger Prinz Charles in der Erfolgsserie "The Crown" weltberühmt wurde und unlängst im Kinofilm "Challengers" große Erfolge feierte.

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Hollywood-Insider enthüllen weitere Details zum Casting

Während "Deadline" dieses namhafte Trio nennt, bestätigt "The Hollywood Reporter" vorerst Jack Lowden und Callum Turner als gesicherte Testkandidaten. Das Branchenmagazin berichtet weiter, dass insgesamt bis zu fünf Darsteller an den Castings teilnehmen könnten und mindestens ein weiterer Schauspieler bereits ein konkretes Angebot vorliegen habe.

Callum Turner und Dua Lipa © Corbis via Getty Images

Ein anderer prominenter Name ist derweil definitiv aus dem Rennen: Der australische Shootingstar Jacob Elordi soll laut übereinstimmenden Quellen nicht zu den verbliebenen Anwärtern gehören. Die Produzenten setzen somit ganz bewusst auf erfahrene britische Darsteller für den Neuanfang.

Star-Regisseur und Top-Kreative bereits fixiert

Während vor der Kamera noch das letzte Duell um die Besetzung tobt, sind die wichtigsten Personalien hinter den Kulissen längst in Stein gemeißelt. Für die Regie des mit Hochspannung erwarteten Neustarts zeichnet Denis Villeneuve verantwortlich, der mit Meisterwerken wie den "Dune"-Filmen und "Blade Runner 2049" Maßstäbe im modernen Blockbuster-Kino gesetzt hat.

Als Produzenten steuern David Heyman und Amy Pascal das prestigeträchtige Milliarden-Franchise in eine neue Epoche. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Erfolgsautor Steven Knight, dem Schöpfer des globalen Serien-Phänomens "Peaky Blinders". Mit diesem hochkarätigen Kreativteam im Rücken steht fest, dass der nächste 007-Blockbuster ein weltweites Kino-Event der absoluten Superlative werden wird.