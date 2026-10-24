Michael Douglas packt aus: Affären, Drogen und Dreharbeiten

Der 82-jährige Hollywood-Star Michael Douglas hat in seinen Memoiren "One Helluva Ride" offene Einblicke in seine Vergangenheit mit Affären, Drogenproblemen und intimem Filmdreh gegeben.

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Der Schauspieler blickt in seinen Memoiren auf eine bewegte Karriere und sein Privatleben zurück. Unter anderem gesteht der 82-Jährige, seine erste Frau Diandra Luker während der Dreharbeiten zu "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten" 1983 mit Co-Star Kathleen Turner betrogen zu haben. Zudem habe er mit O.J. Simpson Kokain konsumiert und gleichzeitig Treffen mit fünf Frauen gehabt, bevor seine Beziehung mit Catherine Zeta-Jones begann. Mit der walisischen Schauspielerin ist er seit 26 Jahren verheiratet und hat zwei Kinder, Dylan (26) und Carys (23). Die Autobiografie erhielt seine Frau erst kurz vor dem Verkaufsstart.

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas © Photo Press Service, www.photopress.at

Anfänge und Durchbruch im Filmgeschäft

Als Sohn der Schauspiellegende Kirk Douglas und der Darstellerin Diana Dill kam Douglas früh mit der Branche in Berührung. Nachdem er an der University of California in Santa Barbara zunächst das Fach Theater wählte, überwand er sein anfängliches Lampenfieber. Seinen Durchbruch feierte er 1972 mit der Fernsehserie "Die Straßen von San Francisco", bevor er vier Jahre später als Produzent von "Einer flog über das Kuckucksnest" einen Oscar gewann. 1988 folgte der Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Gordon Gekko in "Wall Street".

Erfahrungen mit Intimszenen und Drogensucht

Rückblickend beschreibt Douglas die Dreharbeiten zu Filmen wie "Basic Instinct" und den Dreh von Intimszenen ohne damalige Intimitätskoordinatoren als eine Frage der Absprache und des gegenseitigen Vertrauens. Parallel dazu kämpfte er jahrelang mit einer schweren Sucht nach Alkohol und Drogen, die bereits zu Studienzeiten begann. 1992 begab er sich in eine Behandlungseinrichtung. Auch sein 47-jähriger Sohn Cameron litt unter Drogenproblemen und verbüßte 2010 eine Haftstrafe wegen Drogenhandels, ist jedoch inzwischen straffrei und Vater von zwei Kindern.

Wandel nach der Krebserkrankung

Im Jahr 2010 wurde bei Douglas Zungenkrebs im Stadium vier diagnostiziert. Nach einer intensiven Sieben-Wochen-Therapie aus Strahlungs- und Chemotherapie änderte sich seine Sichtweise grundlegend. Die Karriere trat in den Hintergrund und die Familie wurde zur Priorität. Nach der Arbeit an den Memoiren kehrte Douglas vor die Kamera zurück und drehte Anfang des Jahres für den kommenden Film "White Lies" von Oliver Stone. Seine drei Kinder haben sich ebenfalls dem Schauspielerberuf zugewandt.