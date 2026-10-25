Polizei untersucht Laptop von Meghans Vater

Ein altes Mobiltelefon brachte auf den Philippinen Ermittlungen gegen Thomas Markle Sr. ins Rollen. Nun hat der philippinische Innenminister die Durchsuchung offiziell bestätigt.

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Ermittler haben im Umfeld von Thomas Markle Sr. auf den Philippinen zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Laut der britischen "Sun" füllten vier große Kartons mit VHS-Kassetten, Computern, Festplatten, Negativen und Unterlagen den Kofferraum eines Toyota HiAces. Der philippinische Innenminister Jonvic Remulla bestätigte die Durchsuchungen sowie Ermittlungen wegen des Verdachts auf Besitz von kinderpornografischem Material. Ein Laptop wird derzeit forensisch untersucht; mit Ergebnissen wird in einer Woche gerechnet.

Brisante Funde im Haus

Zu den Funden gehören ein 35-mm-Filmnegativ, das einen Mann bei einem sexuellen Akt mit einer jungen Asiatin zeigt, sowie in einem Buch entdeckte Aufnahmen zweier nackter Schulmädchen. Kinderschutz-Anwälte erfassten Tausende Gegenstände, die dem pensionierten Hollywood-Lichttechniker zugeordnet werden.

Sohn kooperierte mit den Behörden

Gemeldet hatte die Funde sein eigener Sohn, Thomas Markle Jr. Er begleitete den Abtransport der Beweismittel ins Polizeihauptquartier nach Cebu City und betonte seine Entschlossenheit zur Kooperation.

Reaktion von Herzogin Meghan

Die Vorwürfe treffen auch seine Tochter Meghan tief. Die britische "Sun" zitiert eine Freundin der Herzogin: Demnach überwogen nach Jahren "zutiefst beunruhigender Sorgen" nun zwar ein "echtes Gefühl der Erleichterung", als Mutter kleiner Kinder sei Meghan von alldem jedoch "zutiefst erschüttert".