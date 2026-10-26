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Klum & Co.: Stars im Halloween-Fieber

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Zwei Personen in aufwendigen Alien- und Astronauten-Kostümen bei einer Halloween-Party.
© FilmMagic
Hollywood steht Kopf, denn der Countdown für die schaurigste Nacht des Jahres läuft auf Hochtouren. Von geheimen Mega-Partys über bizarre Verwandlungen bis hin zu familiären Schnitz-Duellen überbieten sich die Promis derzeit mit ihren herbstlichen Vorbereitungen.
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Alle Augen der internationalen Society richten sich auch in diesem Jahr wieder auf das unangefochtene Oberhaupt des Gruselfests: Heidi Klum. Die deutsche Model-Ikone lädt erneut zu ihrer weltberühmten Halloween-Sause nach New York und lässt ihre weltweite Fangemeinde wie gewohnt komplett im Dunkeln tappen. Während Klum die Spannung mit kryptischen Andeutungen ins Unermessliche treibt, rätseln Experten, wie sie ihre früheren Schock-Outfits übertreffen will. Unvergessen bleibt etwa ihr spektakulärer Auftritt als blutiges Alien-Monster mit freiliegenden Organen und Kabeln, an deren Seite Ehemann Tom Kaulitz als verwundeter Astronaut mit zerbrochenem Helm über den roten Teppich wankte. Ob das Model heuer auf puren Horror oder extravagante Prothetik setzt, bleibt bis zur Party-Nacht ihr bestgehütetes Geheimnis.

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Kim Kardashian schockiert als eigene Tochter

Während Heidi noch an ihrer Verkleidung feilt, ließ Reality-Milliardärin Kim Kardashian im Netz bereits die erste Bombe platzen. Auf Instagram präsentierte sie ihren diesjährigen Halloween-Look, der binnen weniger Stunden weit über viereinhalb Millionen Likes einsammelte.

Die Unternehmerin wählte ein denkbar schräges Konzept und schlüpfte in die Rolle ihrer eigenen Tochter North West. Mit knalltürkisen Haaren, auffälligen Piercings im Gesicht, einer massiven Totenkopf-Kette und einem finsteren Gothic-Shirt imitierte sie den unverwechselbaren Stil ihres Nachwuchses bis ins kleinste Detail. Fans und Promi-Freunde zeigten sich von dem Mutter-Tochter-Rollentausch begeistert und feierten den Beitrag als eine der originellsten Ideen des Jahres.

Zwei Männer schnitzen Kürbisse mit Halloween-Gesichtern in einer hellen Küche.
Schwarzenegger © Instagram

Arnie und Patrick im Kürbis-Wettstreit

Ganz andere Töne schlägt derweil die steirische Eiche an. Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger setzt auf bodenständige Traditionen und lieferte sich in der heimischen Küche ein amüsantes Kürbisschnitz-Duell mit seinem Sohn Patrick. Mit einer Kappe mit der Aufschrift "DO HARD REPS" und einem scharfen Schnitzmesser in der Hand rief der Terminator seine Millionen Follower dazu auf, die handwerklichen Fähigkeiten der beiden Generationen zu bewerten. Während Sohn Patrick stolz eine vollendete Fratze mit fiesen Zackenzähnen präsentierte, arbeitete der Papa noch voller Konzentration an den Konturen seiner Skulptur.

Frau lehnt sich über eine große schwarze aufblasbare Katze mit bunten Details im Freien.
Zooey Deschanel © Instagram

Zwischen Micky-Maus-Kürbis und Riesen-Katzen

Auch andere Hollywood-Schönheiten lassen sich vom herbstlichen Zauber anstecken. Schauspielerin Vanessa Hudgens stimmte sich im Freizeitpark auf die Geisterzeit ein und posierte gut gelaunt und bauchfrei vor einem überdimensionalen Micky-Maus-Kürbis mit passender Ohren-Mütze. Kollegin Zooey Deschanel wiederum setzte auf schräge Deko und kuschelte in ihrem Garten mit einer riesigen aufblasbaren schwarzen Gruselkatze. Der Countdown für die Nacht der Nächte läuft, und die Stars beweisen schon jetzt, dass ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

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