× ESC: Abor & Tynna sind erfolgreicher als unser Sieger JJ

Der Beitrag aus Deutschland ist erfolgreicher als unserer.

Sie haben nur Platz 15 beim diesjährigen ESC gemacht, obwohl ihr Song "Baller" ein wahrer Ohrwurm ist. Abor & Tynna, das Geschwisterpaar aus Wien , das für Deutschland an den Start ging, sorgte für ein mittelmäßiges Ergebnis.

Aber nur bis jetzt! Denn ihr Lied hat sich laut moviepilot gleich in die Spotify-Charts von 26 Ländern geballert! In Deutschland ist sogar aktuell Platz drei drin für das Duo aus Wien, in Litauen Platz eins und und Lettland wie Estland jeweils Platz zwei. In der Schweiz, Österreich, Polen und der Ukraine findet sich "Baller" in den Top 10.

© NDR/Raab ENTERTAINMENT/Willi Weber ×

Besser als JJ

Das bedeutet auch, dass Abor & Tynna nun erfolgreicher sind als unser JJ mit seinem "Wasted Love". Der Song ist nämlich "nur" in 25 Ländern in den Charts vertreten. Für das Duo ist es ein überraschender, schöner Erfolg.