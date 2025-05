Die Sängerin ist seit einiger Zeit abgetaucht.

Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut ist verschwunden. Schon seit Monaten gibt es kein Lebenszeichen von der Sängerin. Keine Auftritte, kein Mucks auf Instagram.

Lena soll seit einiger Zeit mit psychischen Problemen kämpfen. Einige Konzerte musste sie absagen, wegen akuter körperlicher Beschwerden. Doch wo ist die Sängerin derzeit? Fans sind in großer Sorge, kaum ein Tag vergeht, wo sich keine neuen Kommentare unter ihren Insta-Postings findet.

Lebenszeichen?

Fans posten u.a. das: "Langsam wird es wirklich etwas beängstigend, deine Abwesenheit ist schon sehr lange. Ohne Druck wäre es wirklich schön, mal ein Lebenszeichen von dir zu hören, ob du ok bist.", "Lena, ich hoffe dir geht es gut und du kannst dich wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Aber als erstere geht es um deine Gesundheit und dein Leben ist das Wichtigste was du hast. Also Gute Besserung und hoffentlich geht es dir Gut." oder "Wir vermissen dich pass gut auf dich auf".

In Berlin gesichtet

Lenas aktuellstes Posting ist 43 Wochen alt. Ale wünschen sich, dass sie bald ins Rampenlicht zurückkehrt, doch betonen, sie solle zuerst gesund werden. Ein Fan schreibt die hoffnungsvollen Zeilen: "Ich hab sie gestern in Berlin Kreuzberg gesehen. Sie sah sehr vergnügt und glücklich aus!" Lena lebt mit ihrem Ehemann Mark Forster (42) und ihrem kleinen Sohn in ihrer Berliner Wohnung.