Die ersten Worte des ESC-Gewinners sind ... überraschend.

Zuerst sorgte er mit seinem Sieg beim ESC für Aufregung, nun wegen Äußerungen zu ebendiesem Event.

Derzeit herrscht national wie international viel Wirbel um den Sager des österreichischen ESC-Gewinners, der Wettbewerb solle nächstes Jahr in Wien stattfinden und zwar ohne Israel: "Es ist sehr enttäuschend, dass Israel noch am Wettbewerb teilnimmt", zitierte die spanische Zeitung "El País" den 24-Jährigen: "Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet, ohne Israel. Aber der Ball liegt nun bei der EBU. Wir Künstler können uns nur dazu äußern."

In einer Insta-Story, die gegen 22:00 am Tag, als der Eklat hochkochte, online ging, teilte JJ ein Video. Darin bedankt er sich zuerst bei seinen Fans für "eure Liebe und Unterstützung". Er dankt ihnen, dass sie an seiner Seite stehen und fordert sie auf, sich bei seiner Whatsapp-Gruppe zu registrieren. Dort würden auch Infos für Giveaways warten.

"Also schaut, dass ihr dabei seid!" So JJ freudig und auf den Link zeigend. Im nächsten Slide seiner Story grüßt JJ freudig aus Berlin und einen weiter, da macht er Werbung für seinen Swarovski-Schmuck, den er auch in Basel trug.