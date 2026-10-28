Chad Lowe: Geheime Trauerfeier für Tochter (†13)

US-Schauspieler Chad Lowe und seine Ehefrau Kim Painter durchleben die schwersten Tage ihres Lebens. Nach dem tragischen Freitod ihrer geliebten Tochter Fiona nahm die Familie im Rahmen einer intimen Gedenkfeier Abschied.

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Der Verlust des eigenen Kindes bedeutet für Eltern den denkbar schwersten Schicksalsschlag. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, versammelten sich Chad Lowe, seine Ehefrau Kim Painter sowie die beiden Töchter Mabel und Nixie am vergangenen Wochenende, um ihrer verstorbenen Tochter und Schwester die letzte Ehre zu erweisen. Die Zeremonie fand ganz bewusst abseits der Öffentlichkeit statt: Weder der genaue Ort noch der Ablauf der Gedenkfeier wurden bekannt gegeben, um den Hinterbliebenen einen geschützten Raum für ihren tiefen Schmerz zu ermöglichen.

Fionas ältere Schwester Mabel teilte ihre herzzerreißende Trauer auf Instagram mit berührenden Worten. Sie schrieb: "Ich liebe dich so sehr, Fiona. Ich wünschte, deine kurze Zeit hier wäre leichter gewesen, und ich hoffe, du findest jetzt Frieden. Ich werde dich für immer in Ehren halten und deine Erinnerung lebendig bewahren. Ich liebe dich, ich hoffe, du wusstest, wie sehr." Für die beiden hinterbliebenen Schwestern Mabel und Nixie hinterlässt der plötzliche Tod eine schmerzhafte Lücke, die das gesamte Familienleben für immer verändert.

Ein viel zu früh erloschenes Licht und ein dringender Appell

Den Verlust hatte die Familie bereits Ende September öffentlich bestätigt, nachdem die schreckliche Gewissheit über ihren Suizid feststand. In einer gemeinsamen Erklärung würdigten Chad Lowe und Kim Painter ihr Kind mit bewegenden Zeilen: "Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und es liebte zu tanzen. Sie wurde von ihren Schwestern vergöttert und von ihren Eltern innig geliebt. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens."

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Trotz der eigenen unfassbaren Trauer wendet sich die Familie mit einem dringlichen Appell an die Öffentlichkeit. Sie bitten alle Menschen, die sich in schweren seelischen Krisen oder seelischer Not befinden, sich rechtzeitig Hilfe und professionelle Unterstützung zu suchen. Die Hinterbliebenen hoffen inständig, dass der viel zu frühe Tod ihrer Tochter als Weckruf dient, um Leben zu retten und Betroffenen in ausweglos erscheinenden Situationen neuen Mut zu schenken.

Zusammenhalt in einer zerrissenen Familie

Für Chad Lowe und seine Frau geht es in den kommenden Wochen und Monaten vor allem darum, für die beiden überlebenden Töchter da zu sein und Halt zu geben. Noch im Jahr 2024 hatte der Schauspieler im Podcast "Still Here Hollywood" geschildert, wie sehr er in seiner Vaterrolle aufgeht und welches unschätzbare Privileg es für ihn darstellt, seine Töchter beim Aufwachsen zu begleiten. Nun muss die Familie lernen, ihren Weg ohne Fiona weiterzugehen, während die Liebe zu ihrem verstorbenen Mädchen für immer bleibt.