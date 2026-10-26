Star-Trek-Legende Walter Koenig (90) ist tot

Der Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in North Hollywood verstorben. Er spielte in der originalen Star-Trek-Serie den Fähnrich Pavel Chekov.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der US-Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Er verkörperte an Bord der Enterprise den Fähnrich Pavel Chekov. Wie die Agentur "Galactic Productions" mitteilte, starb der Schauspieler in der Nacht vom 25. auf 26. Oktober an Altersschwäche in seinem Zuhause in North Hollywood.

Die Agentur erklärte auf X: "Heute trauern wir um Walter Koenig, dessen Talent, Herzlichkeit und unvergessliche Darbietungen Generationen von Fans auf der ganzen Welt geprägt haben." Seine Tochter und seine Nichte waren bis zum Schluss an seiner Seite.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kehrte immer wieder ins Stark-Trek-Universum zurück

Laut "TMZ" spielte Koenig in 36 Folgen der Originalserie mit. Dabei erlangte er mit der Rolle des Chekov weltweiten Ruhm. Der Schauspieler kehrte in mehreren Kinofilmen zurück, wie etwa in "Star Trek: The Motion Picture", "Star Trek II: Der Zorn des Khan" und "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock".

Koenig trat auch in "Babylon 5", "Columbo" und "Futurama" auf. Zudem sprach er in "Star Trek: Picard" die Figur Anton Chekov. Zuletzt arbeitete der Schauspieler mit George Takei und William Shatner an der Dokumentation "The Sixty-Year Mission".