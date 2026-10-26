oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Spielte Pavel Chekov

Star-Trek-Legende Walter Koenig (90) ist tot

S
von
Ein älterer Mann mit bedruckter Kappe lächelt auf einer Bühne während einer Podiumsdiskussion.
© Getty Images
Der Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in North Hollywood verstorben. Er spielte in der originalen Star-Trek-Serie den Fähnrich Pavel Chekov.
OE24 auf Google bevorzugen

Der US-Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Er verkörperte an Bord der Enterprise den Fähnrich Pavel Chekov. Wie die Agentur "Galactic Productions" mitteilte, starb der Schauspieler in der Nacht vom 25. auf 26. Oktober an Altersschwäche in seinem Zuhause in North Hollywood.

Auch interessant

Jamie Olivers Frau Jools: Schwere Diagnose!

Klum & Co.: Stars im Halloween-Fieber

Razzia bei Meghans Vater: Polizei sichert Festplatten

Die Agentur erklärte auf X: "Heute trauern wir um Walter Koenig, dessen Talent, Herzlichkeit und unvergessliche Darbietungen Generationen von Fans auf der ganzen Welt geprägt haben." Seine Tochter und seine Nichte waren bis zum Schluss an seiner Seite.

Kehrte immer wieder ins Stark-Trek-Universum zurück

Laut "TMZ" spielte Koenig in 36 Folgen der Originalserie mit. Dabei erlangte er mit der Rolle des Chekov weltweiten Ruhm. Der Schauspieler kehrte in mehreren Kinofilmen zurück, wie etwa in "Star Trek: The Motion Picture", "Star Trek II: Der Zorn des Khan" und "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock".

Koenig trat auch in "Babylon 5", "Columbo" und "Futurama" auf. Zudem sprach er in "Star Trek: Picard" die Figur Anton Chekov. Zuletzt arbeitete der Schauspieler mit George Takei und William Shatner an der Dokumentation "The Sixty-Year Mission".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Toshevski-Dreierpack bescherte Klagenfurt 3:2 in Hartberg

Mariahs Ehe nach zwei Monaten in der Krise

"Gröbster Art": Minister gibt Update zu Vorwürfen gegen Meghans Vater

Razzia bei Meghans Vater: Polizei sichert Festplatten

BOKU entwickelt neuen Ansatz für Corona-Impfstoff

Star-Trek-Legende Walter Koenig (90) ist tot

Jamie Olivers Frau Jools: Schwere Diagnose!

Klum & Co.: Stars im Halloween-Fieber

Helenes kleine Löwin heißt "Nala"

Lugner gibt Gabalier Liebestipps