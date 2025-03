Toshevski-Dreierpack bescherte Klagenfurt 3:2 in Hartberg

Austria Klagenfurt ist bei seiner ersten Teilnahme erfolgreich in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gestartet.

Die Kärntner setzten sich dank drei Toren von David Toshevski (45.+2, 63., 84.) beim TSV Hartberg mit 3:2 (1:1) durch und zogen in der Tabelle an den Oststeirern vorbei. Je fünf Punkte fehlen dem Duo auf Qualigruppen-Spitzenreiter LASK. Tore von Donis Avdijaj (12.) und Patrik Mijic (71.) waren für Hartberg zu wenig.

Toshevski schoss bereits nach vier Minuten aus guter Position knapp daneben. Hartberg war auf einem nach Dauerregen extrem tiefen Platz in der Anfangsphase aber die etwas ambitioniertere Mannschaft und wurde früh belohnt. Nach einem Ballgewinn bediente Avdijaj Mijic. Dessen Schuss landete an der Innenstange, Avdijaj wuchtete den Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie. Der Treffer zählte erst nach Intervention des Video-Assistenten (VAR), der eine Abseitsentscheidung zurücknahm.

Klagenfurt wurde mit Fortdauer der Partie besser. Hartberg-Torhüter Raphael Sallinger zeigte gegen Toshevski eine starke Parade (25.), Schüsse von Christopher Cvetko waren nicht von Erfolg gekrönt (30., 32.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug das Team von Peter Pacult in dessen 300. Bundesliga-Spiel als Trainer aber zu: Eine Flanke von Christopher Wernitznig, der sich auf der linken Seite durchgesetzt hatte, verwertete Toshevski per Kopf.

Toshevski eiskalt

Die Kärntner hatten nach Seitenwechsel etwas mehr vom Spiel. Kurz nachdem Mijic die Großchance auf die neuerliche Hartberger Führung ausgelassen hatte (62.), doppelte Toshevski auf der Gegenseite nach. Nach einem langen Ball von Goalie Simon Spari agierte TSV-Verteidiger Paul Komposch im Zweikampf zu unentschlossen, der Nordmazedonier schob ein.

Hartberg wurde durch Kainz (65.) und Avdijaj (66.) gefährlich, ehe Mijic nach einem kurz abgespielten Eckball der Ausgleich gelang. Einen sehenswerten Fersler von Komposch parierte Spari, den Abpraller versenkte Mijic zu seinem neunten Ligator in dieser Saison. Toshevski hatte aber noch nicht genug: Eine Flanke von Ben Bobzien setzte er via Bodenauf-Kopfball in die Maschen. Dem 23-Jährigen gelangen damit in einer Partie mehr Tore als in seiner gesamten bisherigen Bundesliga-Karriere.

Für Pacult endete das erste Spiel seiner Trainerkarriere in der Qualigruppe positiv. Sein Team holte den erst zweiten Sieg in den vergangenen zwölf Ligaspielen, den ersten auswärts seit September. Für Hartberg setzte es die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Am Mittwoch folgt für das Team von Trainer Manfred Schmid das Cup-Halbfinale bei der Wiener Austria.