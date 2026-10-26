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Jamie Olivers Frau Jools: Schwere Diagnose!

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Ein Mann und eine Frau posieren vor einer Wand mit weißen und roten Blumen und Wimbledon-Logos.
© Dave Benett/Getty Images for Emi
Jahrzehntelang suchte sie nach Erklärungen für ihre alltäglichen Überforderungen, nun herrscht Klarheit: Jools Oliver, Ehefrau des britischen Starkochs Jamie Oliver, hat öffentlich gemacht, dass bei ihr Autismus und eine ADHS diagnostiziert wurden.
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Die erfolgreiche Modedesignerin und Unternehmerin fand erst im reifen Erwachsenenalter heraus, was die Ursache für ihre lebenslangen inneren Kämpfe war. Im intimen Gespräch im Podcast "Lessons From Our Mothers" sprach die fünffache Mutter mit den Gastgeberinnen Cressida Bonas und Isabella Branson mit bemerkenswerter Offenheit über ihren Leidensweg. Über Jahrzehnte hinweg hatte sie versucht, ihre Reizempfindlichkeit und emotionale Erschöpfung zu verstehen, ehe die medizinische Feststellung von Neurodivergenz ihr endlich Antworten lieferte.

Ihre Gefühle schilderte Jools Oliver mit schonungslosen Worten, die mit der romantisierenden Vorstellung von Neurodivergenz aufräumen: "Ich finde es einfach sehr anstrengend. Es ist ermüdend. Ich glaube, es hat mir bisher 45 Jahre meines Lebens verdorben, weil ich dachte, es sei etwas anderes. Es ist keine Superkraft. Es zehrt einfach nur an den Kräften und ist wirklich harte Arbeit." Obwohl ihr Medikamente gegen ADHS verschrieben wurden, zögert sie derzeit noch mit der Einnahme, da sie Sorge vor möglichen Nebenwirkungen und Folgewirkungen hat.

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Diagnose der eigenen Kinder brachte den Wendepunkt

Besonders berührend ist der Auslöser, der Jools Oliver schließlich auf die richtige Spur brachte. Nicht eigene Arztbesuche brachten den Stein ins Rollen, sondern die Beobachtung des eigenen Nachwuchses. Als bei einigen ihrer fünf Kinder Autismus diagnostiziert wurde, erkannte die Mutter verblüffende Parallelen zu ihren eigenen Verhaltensmustern.

Sie erinnerte sich an diesen Schlüsselmoment zurück: "Wir haben herausgefunden, dass ein paar unserer Kinder Autismus haben. Da dachte ich: 'Mein Gott, das klingt nach mir.' Also habe ich mich dafür entschieden. Ich habe das auch." Diese späte Selbsterkenntnis half der Unternehmerin nicht nur, sich selbst zu verzeihen, sondern vertiefte auch das gegenseitige Verständnis innerhalb der Großfamilie mit Starkoch Jamie Oliver.

Ehrlicher Umgang mit sozialen Ängsten

Die späte Diagnose veränderte auch ihren Umgang mit gesellschaftlichen Verpflichtungen grundlegend. Jahrelang versuchte Jools nach außen hin, die perfekte, gesellige Gastgeberin zu mimen, obwohl private Treffen und Veranstaltungen bei ihr regelmäßig enorme Anspannungen auslösten. Zu ihrem runden Geburtstag zog sie schließlich Konsequenzen: Sie sprach offen über ihre Überforderung und gab ihren Gästen ausdrücklich die Erlaubnis, Einladungen ohne jede Rechtfertigung abzusagen.

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Dass sie heute offen zu ihren Grenzen stehen kann, empfindet sie als befreienden Schritt. Auch wenn der Trubel im Hause Oliver mit fünf Kindern und intensiven Emotionen eine tägliche Herausforderung bleibt, begegnet sie ihrem Alltag nun mit neuem Selbstbewusstsein.

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