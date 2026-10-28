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Maden? Innereien? Rätsel um Heidi Klums Ekelkostüm

Judith Leopold
von
Heidi Klum
© Variety via Getty Images
Das Geheimnis um Heidi Klums neues Halloween-Outfit lüftet sich langsam: Während erste Hinweise auf einen blutigen Look hindeuten, muss das Model diesmal auf Ehemann Tom Kaulitz verzichten.
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Wenn am Samstag die diesjährigen Halloween-Feiern steigen, richtet sich das Interesse der Promi-Welt wieder auf Heidi Klum. In den vergangenen Jahren sorgte sie mit aufwendigen Verkleidungen wie einem überdimensionalen Wurm, einer gealterten Version ihrer selbst, als E.T. oder zuletzt als Medusa für viel Aufsehen.

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Heidi Klum
In den letzten Jahren bewies Heidi Klum Fantasie. © Getty Images

Blutig!

Auch dieses Jahr hielt Klum die Details lange unter Verschluss, ließ sich gegenüber dem "People"-Magazin jedoch entlocken, dass ihr Look gut zu Rotwein passe und "sehr, sehr blutig" sei.

Das Star-Foto des Tages

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Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

© Instagram

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

Absage von Tom Kaulitz

Auf gemeinsame Auftritte mit Ehemann Tom Kaulitz müssen Fans diesmal allerdings verzichten. Im Podcast "Kaulitz Hills" erteilte der Musiker Spekulationen eine klare Absage: "Damit keine Gerüchte entstehen, sage ich es jetzt schon: Wir werden Halloween nicht dabei sein." Der Grund liegt in den Tournee-Verpflichtungen von Tokio Hotel: Die Band spielt am Sonntag im Rahmen ihrer Arena-Tour eine ausverkaufte Show in Hamburg. "Am Tag nach Halloween spielen wir eine große ausverkaufte Show in Hamburg. Wir können nicht da sein. […] Wir haben auch überlegt, ob wir hin- und herfliegen, aber das können wir nicht riskieren", erklärte er weiter.

Hinweise auf blutigen Look

Genau eine Woche vor den Festlichkeiten fing die Unternehmerin an, Hinweise zu geben. Auf Instagram fand sich ein Teaser-Bild, das eine detaillierte Nahaufnahme einer Prothese zeigte. Unter den Followern entbrannten daraufhin rege Diskussionen über das zugrundeliegende Motiv:

  • Filmischer Body-Horror: Zahlreiche Kommentare verwiesen auf den Streifen "The Substance" mit Demi Moore aus dem Jahr 2024 oder vermuteten dargestellte Innereien.
  • Unterwasserwelten: Andere Beobachter erkannten in den Mustern Meeresgetier und tippten auf gewachsene Korallen.
  • Filmmonster: Ebenso wurden Vergleiche zu fantastischen Kreaturen aus der Reihe "Fluch der Karibik" gezogen.

Wilde Spekulationen der Fans

Ob sich eine dieser Vermutungen bewahrheitet, zeigt sich schließlich am Samstagabend, wenn die Verkleidung im Rahmen ihrer traditionellen Feier vollständig enthüllt wird.

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