Jahrestief: Euro im freien Fall

Eurokurs auf tiefstem Niveau seit Mai 2025

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Der Eurokurs hat sich am Mittwoch nahe seines Jahrestiefs nur wenig verändert. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1118 US-Dollar gehandelt und damit knapp unter dem Niveau vom Vorabend. Sie bleibt damit auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2025. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1150 US-Dollar festgesetzt.

Die Marktakteure warten auf eine Reihe an geldpolitischen Entscheidungen. Vor jenen in der Eurozone und Japan, die in den kommenden Tagen anstehen, sind die Blicke auf die Bekanntgabe der US-Notenbank gerichtet. "Die Zinsen dürften heute Abend unverändert bleiben und wenn Kevin Warsh seiner Linie treu bleibt (wovon auszugehen ist), dürften auch in der Pressekonferenz nur wenig bis gar keine Hinweise auf den Dezember versteckt sein", erwartet Devisenexperte Volkmar Baur von der Commerzbank. Da der Markt einen Zinsanstieg im Dezember und zwei weitere im kommenden Jahr erwartet, würde jedoch das Ausbleiben gegensätzlicher Signale für einen weiterhin festen US-Dollar sprechen.

Den Helaba-Experten zufolge befindet sich der Eurokurs weiter im Abwärtstrend. Sie sehen einen Test des Mitte Oktober erreichten Jahrestiefs bei 1,1113. Darunter würden Kursverluste bis unter 1,10 drohen.