Technische Probleme
Nichts geht mehr: Hunderte Störungen bei Raiffeisen!
Am Dienstagnachmittag sorgen technische Probleme bei der Raiffeisenbank für große Aufregung. Auf der Plattform "allestörungen.at" meldeten innerhalb kurzer Zeit mehrere hundert Nutzer Störungen. Zuvor waren kaum Auffälligkeiten verzeichnet worden. Um 16.52 Uhr gab es 469 Meldungen.
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Bisher ist unbekannt, was hinter den unzähligen Meldungen steckt. Anhand der vorhandenen Daten ist es aktuell schwer festzustellen, welche Dienstleistungen der Bank betroffen sind.
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