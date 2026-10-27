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Technische Probleme

Nichts geht mehr: Hunderte Störungen bei Raiffeisen!

Anton Petricevic
von
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© Gettyimages
Raiffeisen-Bank-Kunden berichten am Dienstagnachmittag von großen Störungen. Laut dem Portal "allestörungen.at" berichteten am 27. Oktober um 16.52 Uhr insgesamt 469 Nutzer von technischen Störungen.
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Am Dienstagnachmittag sorgen technische Probleme bei der Raiffeisenbank für große Aufregung. Auf der Plattform "allestörungen.at" meldeten innerhalb kurzer Zeit mehrere hundert Nutzer Störungen. Zuvor waren kaum Auffälligkeiten verzeichnet worden. Um 16.52 Uhr gab es 469 Meldungen.

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Diagramm zeigt starken Anstieg von 469 Raiffeisen Bank Störungsmeldungen am 27.10.2026 um 16:52 Uhr.
Die Anzahl der Meldungen auf "allestörungen.at" © allestörungen.at (Screenshot)

Bisher ist unbekannt, was hinter den unzähligen Meldungen steckt. Anhand der vorhandenen Daten ist es aktuell schwer festzustellen, welche Dienstleistungen der Bank betroffen sind.

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