Nichts geht mehr: Hunderte Störungen bei Raiffeisen!

Raiffeisen-Bank-Kunden berichten am Dienstagnachmittag von großen Störungen. Laut dem Portal "allestörungen.at" berichteten am 27. Oktober um 16.52 Uhr insgesamt 469 Nutzer von technischen Störungen.

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Am Dienstagnachmittag sorgen technische Probleme bei der Raiffeisenbank für große Aufregung. Auf der Plattform "allestörungen.at" meldeten innerhalb kurzer Zeit mehrere hundert Nutzer Störungen. Zuvor waren kaum Auffälligkeiten verzeichnet worden. Um 16.52 Uhr gab es 469 Meldungen.

Die Anzahl der Meldungen auf "allestörungen.at" © allestörungen.at (Screenshot)

Bisher ist unbekannt, was hinter den unzähligen Meldungen steckt. Anhand der vorhandenen Daten ist es aktuell schwer festzustellen, welche Dienstleistungen der Bank betroffen sind.