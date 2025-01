oe24-Charity erfülltTobias Herzenswunsch - ein eigenes Motorrad

oe24 und die Make-A-Wish Foundation kooperieren und erfüllen schwer erkrankten Kindern Herzenswünsche.

Mit vier Jahren erkrankte Tobias an Leukämie. © privat

oe24 und Make-A-Wish starteten eine beispiellose Partnerschaft und setzen sich für schwerstkranke Kinder ein, um Herzenswünsche zu erfüllen! Im Rahmen einer Charity-Gala sammelte oe24 50.000 Euro und eine zusätzlich versteigerte Gitarre brachte 3.000 Euro. Insgesamt konnten durch eine Kombination aus Privat- und Firmenspenden beeindruckende 55.000 Euro gesammelt werden.

Durch die oe24-Charity konnte u.a. der Herzenswunsch von Tobias erfüllt werden.Tobias (r.) mit seinen Eltern (l.) und den Make-A-Wish-Wunscherfüllern bei der Motorradübergabe. © Hersteller ×

Ein Tag voller Freude: Tobias bei der Motorrad-Übergabe

Mit der oe24-Spende wurde unter anderem der Herzenswunsch von Tobias erfüllt, der mit vier Jahren an Leukämie (Blutkrebs) erkrankte und heute ein lebensfroher 16-jähriger Teenager ist. Sein Herz schlägt schon seit Kindheitstagen für alles, was einen Motor hat – und ganz besonders für Motorräder. Dies spiegelt sich auch in seinem Herzenswunsch wider. Sein größter Wunsch, ein eigenes Motorrad zu besitzen, mit dem er gemeinsam mit seinen Freunden ausfahren und Zeit verbringen kann.

Tobias Lächeln kann man auch unterm Helm sehen bei seiner ersten Ausfahrt mit dem eigenen Motorrad. © Hersteller

Vor kurzem konnte Tobias in einer Grazer Motorrad-Firma sein eigenes Motorrad in Empfang nehmen. Sowohl Tobias selbst, als auch seine Mama konnten ihre Freude kaum zurückhalten und es wurde auch die eine oder andere Träne verdrückt – so groß war das Glück, endlich ein richtiges Motorrad besitzen zu dürfen. Tobis strahlte dabei über das ganze Gesicht – setzte den Helm auf und startete zu seiner ersten Ausfahrt.