DAS sind die neuen Naschereien von Nutella

Ferrero feiert 80 Jahre und bringt zum Jubiläum neue Naschereien auf den Markt. Auch will man zum ersten mal ein Angebot beim klassischen Frühstück vorweisen.

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Der Süßwaren-Riese Ferrero lässt zum 80. Firmengeburtstag mit gleich fünf brandneuen Nasch-Highlights aufhorchen.

Sonderedition mit Sammelfiguren

Vor allem bei den Marken Nutella oder Wonka gibt es Neuigkeiten im Regal. Das verkündete das Unternehmen in einer Aussendung. Ab September soll es in Italien neue Nutella-Kekse geben. Bereits 2019 hat Nutella erstmals Biscuits unter der Marke angeboten.

Ebenfalls neu: "Pain au Nutella": tiefgekühlte Taschen mit Nutella-Füllung, die zu Hause im Backofen zubereitet werden.

Erweitert wird auch die Wonka-Produktpalette. Neu sind Vollmilchschokolade mit flüssigem Karamellkern sowie Pralinen mit besonderen Füllungen (wie den "Magic Hats"). Fruchtgummis mit flüssigem Kern kommen ebenso dazu wie die "Kinder Joy Sonderedition": Eine limitierte "Kinder Joy – Wonka Edition" mit Funko-Sammelfiguren und der Chance auf eine seltene goldene Wonka-Figur.

Einstieg in das Frühstücks-Geschäft

Ab Jänner 2027 steigt Ferrero mit der Marke "Eat Natural" erstmals in das Segment der klassischen Frühstückscerealien ein.

Neu kommen auch die Kinder Crunchy Cookies auf den Markt. Knusprige Kekse mit Milchschokoladen- und Kakaostückchen, die nach einer Testphase im Frühjahr seit September 2026 flächendeckend im Einzelhandel erhältlich sind.

Auch das Sortiment der flüssig gefüllten Kaffeepralinen "Pocket Coffee" wird weiter ausgebaut.

60.000 Angestelle in 170 Ländern

Die Firma Ferrero wurd eim Jahr 1946 im italienischen Alba (Piemont) von dem Konditor Pietro Ferrero gegründet. 1947 kam die Marke Nutella auf den Markt. Weltweit sind über 60.000 Menschen in 170 Ländern beschäftigt, der Umsatz beträgt jährlich rund 25 Milliarden Euro.