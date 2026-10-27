Mega-Solarpark versorgt 710 Familien mit sauberer Energie

Mit dem geplanten Solarpark in Ernstbrunn setzt Niederösterreich ein weiteres kräftiges Ausrufezeichen für eine nachhaltige Stromversorgung.

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In Simonsfeld (Bezirk Korneuburg) haben die Arbeiten für den PV-Park Ernstbrunn II begonnen. Damit geht das niederösterreichische Unternehmen Windkraft Simonsfeld sein bereits drittes Großprojekt in der Region an: Die neue Anlage wird eine Leistung von 2,64 Megawatt erreichen und jedes Jahr rund 2,84 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen. Insgesamt investiert man 1,95 Millionen Euro, um künftig 710 Haushalte mit sauberer Energie zu versorgen.

Mit Ernstbrunn II baut die Windkraft Simonsfeld ihr Angebot an Solarenergie am Unternehmensstandort weiter aus. Erst im Mai dieses Jahres wurde der PV-Park Ernstbrunn I in Klement in Betrieb genommen. Und auch im neuen Agri-PV-Park setzt man auf eine Kombination aus Energiegewinnung und Naturschutz: Geplant sind Schafbeweidung zwischen den Modulen ebenso wie Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt. Zudem nutzt die Anlage als Hybridpark die bestehende Netzinfrastruktur des Windparks in Simonsfeld.

Im Frühjahr 2027 soll die neue Anlage ans Netz gehen. Dann werden jedes Jahr 2,84 Millionen Kilowattstunden sauberer und regional erzeugter Strom produziert. Die Windkraft Simonsfeld betreibt mittlerweile 98 Wind- und Solaranlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei und deckt damit den Strombedarf von mehr als 163.000 Haushalten. Über 150 Mitarbeiter und mehr als 2.750 Aktionäre stehen hinter dem Energiewende-Unternehmen.

Stimmen zum Projekt

"Mit Ernstbrunn II setzen wir unseren Weg konsequent fort und bauen neben der Windkraft auch die Sonnenenergie weiter aus, weil Wind und Sonne sich perfekt ergänzen. Wir denken daher Windkraft und Photovoltaik zunehmend gemeinsam und entwickeln unsere Standorte in Richtung Hybridparks weiter, denn eine unabhängige Energieversorgung braucht kombinierte erneuerbare Technologien. Das ist uns auch hier gelungen", erklärt Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld.

"Die neue Photovoltaikanlage ist ein wichtiges Signal für die weitere nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde und sie leistet einen wertvollen Beitrag zur regionalen Energieversorgung. Ein zusätzlicher Synergie-Effekt: Die Fläche bleibt landwirtschaftlich nutzbar und wird künftig als Schafweide bewirtschaftet. Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner, die Windkraft Simonsfeld, für uns jetzt auch immer mehr zur Sonnenkraft Simonsfeld wird", ergänzt Ernstbrunns Bürgermeister Gerhard Toifl (ÖVP).