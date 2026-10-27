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Neue leopoldi-Öffi-Ära in Mödling

leopoldi-Anrufsammeltaxis kommen künftig im Mödlinger Stadtverkehr zum Einsatz.
© NÖVOG/Buchegger
Mödling bekommt ein Öffi-Update: Ab Herbst 2027 rollen Anrufsammeltaxis durch die Stadt und schließen die Lücken im Netz.
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Das neue „leopoldi”-System startet im Herbst 2027. Die Stadt Mödling zahlt, die NÖVOG setzt um. Drei Fahrzeuge sind geplant, eines davon barrierefrei. Gebucht wird per Telefon oder poldi-App. Ein Verkehrsunternehmen für den Betrieb wird derzeit gesucht, hierzu gibt es eine öffentliche Ausschreibung.

Rund 125 Haltepunkte machen das Netz deutlich dichter, auch die Badner Bahn ist angebunden. Wo genau die Sammelstellen liegen, steht in den kommenden Monaten fest.

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Die NÖVOG Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll (außen) mit NÖ Mobilitätslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer.
Die NÖVOG Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll (außen) mit NÖ Mobilitätslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer. © NÖVOG/Bollwein

"Für mich zählt, dass die Mödlinger sicher, schnell und verlässlich von A nach B kommen. Durch die Kombination aus leistungsstarkem Linienverkehr und flexiblen Anrufsammeltaxis stellen wir den öffentlichen Verkehr breiter auf und schaffen mit 125 Haltepunkten ein deutlich dichteres Netz. Familien, Pendler und Senioren profitieren davon", betont NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

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