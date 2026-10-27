Personennahverkehr
Neue leopoldi-Öffi-Ära in Mödling
Das neue „leopoldi”-System startet im Herbst 2027. Die Stadt Mödling zahlt, die NÖVOG setzt um. Drei Fahrzeuge sind geplant, eines davon barrierefrei. Gebucht wird per Telefon oder poldi-App. Ein Verkehrsunternehmen für den Betrieb wird derzeit gesucht, hierzu gibt es eine öffentliche Ausschreibung.
Rund 125 Haltepunkte machen das Netz deutlich dichter, auch die Badner Bahn ist angebunden. Wo genau die Sammelstellen liegen, steht in den kommenden Monaten fest.
Auch interessant
Der VOR-Tarif gilt weiterhin
Fahrgäste zahlen den VOR-Tarif, Jahreskarten und KlimaTicket werden anerkannt. Verkehrslandesrat Udo Landbauer ist überzeugt: „Familien, Pendler und Senioren profitieren davon.” Stadtrat Tim Pöchhacker verspricht Öffis „auch am Abend und an den Wochenenden” für ganz Mödling.
"Für mich zählt, dass die Mödlinger sicher, schnell und verlässlich von A nach B kommen. Durch die Kombination aus leistungsstarkem Linienverkehr und flexiblen Anrufsammeltaxis stellen wir den öffentlichen Verkehr breiter auf und schaffen mit 125 Haltepunkten ein deutlich dichteres Netz. Familien, Pendler und Senioren profitieren davon", betont NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden