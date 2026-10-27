Wien-Donaustadt
Jugendliche sprengen Tschick-Automat
Wien. Immer wieder kommt es in Wien zu Vorfällen, bei denen Jugendliche Zigarettenautomaten mit illegalen Böllern in die Luft sprengen. Am Nationalfeiertag kam es wieder zu einer Detonation:
Gegen 19 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Zigarettenautomat einer Trafik am Alfred-Kubin-Platz im 22. Wiener Gemeindebezirk mutmaßlich mittels pyrotechnischen Gegenstands gesprengt.
Jugendliche sprengen Tschick-Automat
© Manset Haber
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Polizei ermittelt
Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch vergeblich. Von den Verdächtigen - bei denen es sich um Jugendliche handeln dürfte - fehlt jede Spur. "Die Ermittlungen sind im Gange", so die Polizei.
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