Von den Verdächtigen fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt.

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Wien. Immer wieder kommt es in Wien zu Vorfällen, bei denen Jugendliche Zigarettenautomaten mit illegalen Böllern in die Luft sprengen. Am Nationalfeiertag kam es wieder zu einer Detonation:

Gegen 19 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Zigarettenautomat einer Trafik am Alfred-Kubin-Platz im 22. Wiener Gemeindebezirk mutmaßlich mittels pyrotechnischen Gegenstands gesprengt.

Video zum Thema Jugendliche sprengen Tschick-Automat © Manset Haber

Polizei ermittelt

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch vergeblich. Von den Verdächtigen - bei denen es sich um Jugendliche handeln dürfte - fehlt jede Spur. "Die Ermittlungen sind im Gange", so die Polizei.