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Jugendliche sprengen Tschick-Automat

Ein zerstörter Zigarettenautomat liegt in einem Parkhaus, Zigaretten liegen verstreut am Boden.
© Viyana Manset Haber
Von den Verdächtigen fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt.
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Wien. Immer wieder kommt es in Wien zu Vorfällen, bei denen Jugendliche Zigarettenautomaten mit illegalen Böllern in die Luft sprengen. Am Nationalfeiertag kam es wieder zu einer Detonation:

Gegen 19 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Zigarettenautomat einer Trafik am Alfred-Kubin-Platz im 22. Wiener Gemeindebezirk mutmaßlich mittels pyrotechnischen Gegenstands gesprengt.

Video zum Thema

Jugendliche sprengen Tschick-Automat

© Manset Haber

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Polizei ermittelt

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch vergeblich. Von den Verdächtigen - bei denen es sich um Jugendliche handeln dürfte - fehlt jede Spur. "Die Ermittlungen sind im Gange", so die Polizei.

Ein zerstörter Zigarettenautomat mit verstreuten Zigarettenschachteln und Trümmern auf dem Boden.
Zigarettenautomat völlig zerstört. © Viyana Manset Haber

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