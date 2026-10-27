Auf Kinderspielplatz
Baumhaus ging in Flammen auf
Tirol. Ein Baumhaus am Kinderspielplatz beim Pavillon hat in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Fulpmes (Innsbruck-Land) Feuer gefangen. Als die Feuerwehr kurz vor 3 Uhr eintraf, brannte es bereits lichterloh. Der Sachschaden sowie die Brandursache sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht, verletzt wurde niemand.
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Atemschutztrupps im Einsatz
Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr gingen gegen die Flammen vor. "Neben der raschen Brandbekämpfung lag der Fokus darauf, ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Bäume und das benachbarte Gebäude zu verhindern", hieß es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Fulpmes.
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