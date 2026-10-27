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Auf Kinderspielplatz

Baumhaus ging in Flammen auf

Großes Klettergerüst auf einem Spielplatz steht nachts in Flammen, umgeben von Bäumen.
© Freiwillige Feuerwehr Fulpmes
Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf Bäume und ein benachbartes Gebäude übergriffen.
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Tirol. Ein Baumhaus am Kinderspielplatz beim Pavillon hat in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Fulpmes (Innsbruck-Land) Feuer gefangen. Als die Feuerwehr kurz vor 3 Uhr eintraf, brannte es bereits lichterloh. Der Sachschaden sowie die Brandursache sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht, verletzt wurde niemand.

Ein hölzernes Klettergerüst auf einem Spielplatz brennt nachts in Flammen.
Einsatzkräfte bekämpften Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Fulpmes

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Atemschutztrupps im Einsatz

Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr gingen gegen die Flammen vor. "Neben der raschen Brandbekämpfung lag der Fokus darauf, ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Bäume und das benachbarte Gebäude zu verhindern", hieß es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Fulpmes.

Zwei Feuerwehrleute bekämpfen einen brennenden Holzspielplatz bei Nacht mit einem Schlauch.
Einsatzkräfte bekämpften Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Fulpmes

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