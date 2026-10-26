Linzer soll mehr als zwölf Kilo Drogen erworben haben

Ein Pärchen aus Linz ist wegen des Verdachts des Drogenhandels bereits im Juni festgenommen worden.

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Ein 37-Jähriger wird beschuldigt, in den Jahren 2020 bis 2026 große Mengen an Suchtmittel im Darknet bestellt, gekauft und verkauft zu haben. Insgesamt soll es sich um mehr als zwölf Kilo an verschiedenen Drogen handeln. Zudem soll er eine 22-jährige Linzerin zum Drogenhandel bestimmt und mit seiner 20-jährigen Freundin Suchtmittel im Darknet bestellt haben.

Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, die beiden Frauen sind auf freiem Fuß, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag informierte. Der Linzer soll in den Jahren 2020 und 2021 große Mengen an Suchtmittel für den Verkauf erworben haben. Dabei handle es sich um zumindest 7,7 Kilogramm Cannabiskraut, circa 600 Gramm Kokain und rund 200 Stück XTC-Tabletten. Zudem zeigte er sich zum Erwerb von weiteren, mindestens 300 Gramm Kokain im Jahr 2022 bei derselben Bezugsquelle geständig, jedoch nicht zum Weiterverkauf.

Drogen an Abnehmer in Linz verkauft

Aktuellen Ermittlungen zufolge steht der Beschuldigte weiters im Verdacht, dass er gemeinsam mit seiner zum Teil geständigen, 20-jährigen Freundin zumindest von April bis Juni 2026 im Darknet Drogen bestellt und sich diese aus dem Ausland an deren Adresse in Linz liefern ließ.

Bei den Suchtmitteln handelt es sich laut Polizei um zumindest vier Kilo Amphetamin, über 1,6 Kilo Methamphetamin, 290 Gramm Ketamin sowie andere Suchtmittel. Der Großteil soll an verschiedene Personen, darunter auch Jugendliche, mit Gewinnaufschlag im Linzer Stadtgebiet veräußert worden sein. Die Drogen wurden vorher online in den sozialen Medien präsentiert, teilweise auch mit Lichtbildern und Videos. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Pärchens wurden unter anderem 100 Gramm Amphetamin im Gefrierfach, rund 40 Gramm Ketamin und mehrere Steroide-Ampullen sichergestellt.

Die 22-Jährige soll von dem Linzer im Jahr 2025 über 1,45 Kilogramm Crystal Meth (Methamphetamin), 200 Gramm Speed (Amphetamin) und rund 100 Gramm Ketamin bezogen und einen Anteil davon selber im Stadtgebiet von Linz verkauft haben.