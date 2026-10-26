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Irres Traumtor aus Kärnten geht weltweit viral

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© Instagram / _sv_viktring_res
Ein Seitfallzieher wie aus der Champions League – und das in der Kärntner Reserve-Liga! Zijad Kaltak vom SV Viktoria Viktring begeistert mit einem spektakulären Treffer. Das Video wurde bereits millionenfach angeklickt.
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Was für ein Abschluss! Beim Auswärtsspiel gegen die Reserve des SV St. Urban am Samstag, dem 24. Oktober 2025, sorgte Zijad Kaltak für einen Moment, der weit über Kärnten hinaus für Aufsehen sorgt. In der 77. Minute flog eine Flanke nach einem Eckball in den Strafraum. Kaltak stieg hoch und versenkte den Ball mit einem spektakulären Seitfallzieher volley im Tor. Ein Treffer, den man sich am liebsten gleich noch einmal ansehen möchte.

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8:0-Kantersieg mit Traumtor zum Abschluss

Der Treffer war die Krönung eines ohnehin erfolgreichen Nachmittags für den SV Viktoria Viktring. Die Mannschaft aus Klagenfurt gewann das Reservespiel mit 8:0. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit 6:0 vorne.

Kaltak hatte zu diesem Zeitpunkt schon dreimal getroffen. In der zweiten Hälfte legte der Stürmer zwei weitere Tore nach. Das spektakuläre Kunststück in der 77. Minute war sein fünfter Treffer an diesem Tag und gleichzeitig der letzte des Spiels.

Auch der Verein war begeistert und schrieb auf Instagram: "Unseren heutigen Sieg haben wir mit einem wunderschönen Tor zum Abschluss gekrönt, ein Tor, wie man es nur selten zu sehen bekommt."

Millionenfach geklickt und tausendfach geteilt

Vor allem das Video des Seitfallziehers sorgt im Netz für Begeisterung. Der Clip wurde auf dem Instagram-Kanal der Reservemannschaft veröffentlicht und verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit rasant. Laut der "Kleinen Zeitung" zählte das Video am Montag um 14.00 Uhr bereits rund 2,7 Millionen Aufrufe und mehr als 101.000 Likes. Dazu kamen über 24.000 Weiterleitungen und Hunderte Kommentare.

Ein Treffer aus dem Kärntner Unterhaus wird damit zum Social-Media-Hit. Und während die Fans den Seitfallzieher immer wieder ansehen, darf sich der SV Viktoria Viktring über einen klaren Auswärtssieg und einen ganz besonderen Abschluss freuen.

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