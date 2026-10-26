Haft
58-Jähriger ging auf Autoinsassen mit Messer los
OÖ. Ein Oberösterreicher hat in der Nacht auf Sonntag in Vöcklabruck mehrere Fahrzeuge an der B1 angehalten und die Insassen von drei Pkw mit einem Feldmesser bedroht.
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Verdächtiger festgenommen
Der 58-Jährige zerkratzte laut Polizei die Motorhauben von zwei der drei Autos. Zudem soll er einem Taxifahrer mit den Worten "Steig aus, dann bist du tot" gedroht haben. Nachdem Betroffene die Polizei alarmiert hatten, konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.
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