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Sohn schlug Alarm

45-Jähriger bedrohte Familie mit dem Umbringen

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Der Verdächtige gab gegenüber den Beamten an, dass er sich an nichts mehr erinnern könne.
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Wien. Ein 45-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten seine Familie mit dem Umbringen bedroht.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger war der österreichische Staatsbürger von einer Sportveranstaltung nach Hause gekommen, bei der er zehn Bier konsumiert hatte. In der Wohnung unweit des Margaretengürtels meinte er dann zu seinen Angehörigen, er bringe sie alle um, und drohte auch mit Suizid.

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Anzeige auf freiem Fuß

Der ältere, 16-jährige Sohn nahm seinen Vater in den Schwitzkasten, was dem Jugendlichen eine Anzeige wegen Körperverletzung einbrachte. Der jüngere Sprössling alarmierte kurz nach 16.30 Uhr die Exekutive. Den Beamten gegenüber sagte der 45-Jährige, er könne sich an nichts mehr erinnern.

Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Verletzt wurde niemand.

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