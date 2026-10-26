oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Tierischer Einsatz

Katze im Abflussrohr: Rettung mit Bagger

Feuerwehrleute retten eine Katze aus einem Erdloch mit Unterstützung eines Baggers.
© FF Neudorf
Der Kater "Toni" wurde in dem vierstündigen Einsatz befreit.
OE24 auf Google bevorzugen

Burgenland. Zu der ungewöhnlichen Tierrettung kam es am Sonntag in Neudorf bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See).

Auch interessant

Streit um Österreich-Flagge in Südtirol

Sturmhaube mit "A"-Initial: Täter scheitert an Panzerglas

Trump will Orbán als neuen UNO-Chef

Rohr freigelegt

Feuerwehrmann rettet eine orangefarbene Katze aus einer Erdgrube.
Kater Toni konnte gerettet und an seinen Besitzer übergeben werden. © FF Neudorf

Die Feuerwehr wurde gegen 8.40 Uhr alarmiert, weil sich eine Katze tief in einem Wasserabflussrohr befand. Kater "Toni" war dreieinhalb Meter in das Abflussrohr vorgedrungen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. "Es entwickelte sich ein langer und äußerst kräftezehrender Einsatz. Um zur Katze zu gelangen, musste schließlich sogar ein Bagger anrücken, um das Rohr freizulegen", so die freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf.

Auch ein Betonabbruchhammer kam zum Einsatz. Nach rund vier Stunden konnte Kater "Toni" befreit und an seinen Besitzer übergeben werden.

Feuerwehrmann rettet eine orangefarbene Katze aus einer Grube.
Kater Toni konnte gerettet und an seinen Besitzer übergeben werden. © FF Neudorf

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Löwe

58-Jähriger ging auf Autoinsassen mit Messer los

Flugzeug fängt bei Landung Feuer

45-Jähriger bedrohte Familie mit dem Umbringen

17-Jähriger versteckte Drogen unter Füßen

Feuerwehr rettet Reh aus Schacht

Wende im Identitäts-Skandal um HSV-Profi Jatta

Alpine-Bau: Klage gegen spanische Mutter

Aggressiver Lenker crasht in Polizeiauto

So gewinnt Hillary die US-Wahl doch noch