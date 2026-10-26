Tierischer Einsatz
Katze im Abflussrohr: Rettung mit Bagger
Burgenland. Zu der ungewöhnlichen Tierrettung kam es am Sonntag in Neudorf bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See).
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Rohr freigelegt
Die Feuerwehr wurde gegen 8.40 Uhr alarmiert, weil sich eine Katze tief in einem Wasserabflussrohr befand. Kater "Toni" war dreieinhalb Meter in das Abflussrohr vorgedrungen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. "Es entwickelte sich ein langer und äußerst kräftezehrender Einsatz. Um zur Katze zu gelangen, musste schließlich sogar ein Bagger anrücken, um das Rohr freizulegen", so die freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf.
Auch ein Betonabbruchhammer kam zum Einsatz. Nach rund vier Stunden konnte Kater "Toni" befreit und an seinen Besitzer übergeben werden.
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