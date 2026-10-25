Alkolenker mit 2,78 Promille erwischt: Führerschein weg

Einem 24-Jährigen in Oberösterreich ist am Sonntag der Führerschein vorläufig abgenommen worden, nachdem ein Alkotest der Polizei einen Wert von 2,78 Promille ergeben hatte.

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Allerdings wurde der Mann laut Aussendung nicht direkt in seinem Pkw erwischt, sondern erst später an seiner Wohnadresse im Bezirk Rohrbach. Dort hatte ihn die Exekutive als Zulassungsbesitzer ausfindig gemacht, weil den Beamten das Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der L584 aufgefallen war.

Der 24-Jährige bestritt zwar, den Pkw bei der Fahrt in Richtung Lembach gelenkt zu haben. Seine ebenfalls anwesende Freundin gab gegenüber den Beamten jedoch an, dass er den Pkw zuerst gelenkt habe, sie ihn aber während der Fahrt zu einem Fahrerwechsel überreden konnte. Die Polizei erstattete Anzeige.