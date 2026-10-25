oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Nicht beim Pkw

Alkolenker mit 2,78 Promille erwischt: Führerschein weg

O
von
Alko-Lenker von Polizei gestoppt
© Apa
Einem 24-Jährigen in Oberösterreich ist am Sonntag der Führerschein vorläufig abgenommen worden, nachdem ein Alkotest der Polizei einen Wert von 2,78 Promille ergeben hatte.
OE24 auf Google bevorzugen

Allerdings wurde der Mann laut Aussendung nicht direkt in seinem Pkw erwischt, sondern erst später an seiner Wohnadresse im Bezirk Rohrbach. Dort hatte ihn die Exekutive als Zulassungsbesitzer ausfindig gemacht, weil den Beamten das Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der L584 aufgefallen war.

Auch interessant

300 Dackel beim "1. Wiener Wiener Walk"

Villacher Fasching bricht mit 70-jähriger Tradition

Geisterfahrer-Unfall fordert einen Toten und zwei Verletzte

Der 24-Jährige bestritt zwar, den Pkw bei der Fahrt in Richtung Lembach gelenkt zu haben. Seine ebenfalls anwesende Freundin gab gegenüber den Beamten jedoch an, dass er den Pkw zuerst gelenkt habe, sie ihn aber während der Fahrt zu einem Fahrerwechsel überreden konnte. Die Polizei erstattete Anzeige.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

300 Dackel beim "1. Wiener Wiener Walk"

Bauernregel am Nationalfeiertag sagt Jänner-Wetter vorher

Raser donnerte mit 120 km/h durch 50er-Zone

Energie sparen: Was bringt die Zeitumstellung?

Feige Attacke am Friedhof: Räuber prügelt auf Oma (85) ein

Gesuchte Österreicherin ruft Polizei wegen Katzen – Festnahme

Geisterfahrer-Unfall fordert einen Toten und zwei Verletzte

Villacher Fasching bricht mit 70-jähriger Tradition

Crash auf Radweg - 21-Jährige lebensgefährlich verletzt

Alkolenker mit 2,78 Promille erwischt: Führerschein weg