Nicht beim Pkw
Alkolenker mit 2,78 Promille erwischt: Führerschein weg
Allerdings wurde der Mann laut Aussendung nicht direkt in seinem Pkw erwischt, sondern erst später an seiner Wohnadresse im Bezirk Rohrbach. Dort hatte ihn die Exekutive als Zulassungsbesitzer ausfindig gemacht, weil den Beamten das Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der L584 aufgefallen war.
Auch interessant
Der 24-Jährige bestritt zwar, den Pkw bei der Fahrt in Richtung Lembach gelenkt zu haben. Seine ebenfalls anwesende Freundin gab gegenüber den Beamten jedoch an, dass er den Pkw zuerst gelenkt habe, sie ihn aber während der Fahrt zu einem Fahrerwechsel überreden konnte. Die Polizei erstattete Anzeige.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden