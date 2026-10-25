oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Süßer Spaziergang

300 Dackel beim "1. Wiener Wiener Walk"

O
von
Ein Dackel wird von einer Person mit Mütze und Felljacke auf dem Arm gehalten.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Beim "1. Wiener Wiener Walk" waren Sonntagnachmittag nach Angaben der Veranstalter gut 300 Dackel samt ihren Besitzerinnen und Besitzern gemeinsam spazieren.
OE24 auf Google bevorzugen

"Wiener" nennen vor allem US-Amerikaner die beliebte Hunderasse wegen des gedrungenen Körperbaus mit kurzen Beinen. Zahlreiche tierische Teilnehmer waren der Jahreszeit und Wetterlage angepasst ausstaffiert, mit Halloween-Kostümen oder Regenoutfits - zu Beginn des Treffens beim Wiener Würstelstand Spittelau regnete es.

Auch interessant

Das ändert sich 2027 beim Reisepass und Führerschein

Serbien-Wahl: Rekord-Ansturm auch in Wien

Nach Kompany-Schock: Bayern mit Zittersieg in Freiburg

Das Ziel des von Dackelbesitzer Jakob Trost veranstalteten Events sei, "Dackelbesitzer zusammenzubringen, Aufmerksamkeit auf diese Hunderasse und ihre Anforderungen zu lenken und zu informieren, dass die Anschaffung gut überlegt sein sollte", sagte dieser im APA-Gespräch.

"Ein Dackel ist kein Goldfisch." Das weiß er als Herrl des eineinhalbjährigen Dackels "Hermann" aus erster Hand. Nachdem der Wiener Walk so gut angenommen worden sei, könnten durchaus Folgeveranstaltungen ins Haus stehen, meinte Trost abschließend.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

43-Jähriger schießt wild um sich

Weltmeister soll WM-Debütant zum Sieg führen

Tipps für den Paarurlaub

Feige Attacke am Friedhof: Räuber prügelt auf Oma (85) ein

Villacher Fasching bricht mit 70-jähriger Tradition

Bauernregel am Nationalfeiertag sagt Jänner-Wetter vorher

Geisterfahrer-Unfall fordert einen Toten und zwei Verletzte

Europas Leitbörsen am Vormittag leicht im Plus

300 Dackel beim "1. Wiener Wiener Walk"

Erstmals Vogelgrippe bei Schaf nachgewiesen