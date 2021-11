Mehrheit der Schweizer für Impfpflicht

Eine klare Mehrheit befürwortet eine Impfpflicht in der Schweiz.

Während Österreich im nächsten Februar eine Impfpflicht einführt und eine solcher Schritt in Deutschland heiß diskutiert wird, hält sich die Schweiz zurück. Eine Umfrage der CH-Medien-Zeitungen zeigt jedoch, dass eine Mehrheit eine Impfpflicht befürwortet.

Insgesamt 57 Prozent der Befragten sprachen sich für die Einführung einer Impfpflicht aus, wie die CH-Media-Zeitungen in ihrer Mittwochausgabe und auf ihrem Newsportal im Internet schreiben. Auf Ablehnung stößt ein solcher Schritt bei 36 Prozent. Noch unentschlossen sind sieben Prozent. Die Umfrage deckt sich mit aktuellen Erhebungen in Deutschland. Laut "Spiegel" sagen im Nachbarland der Schweiz 70 Prozent Ja zu einer Impfpflicht.

Bei den politischen Entscheidungsträgern ist eine solch radikale Maßnahme derzeit kein Thema. An der Umfrage per Internet haben sich bis Dienstag 17.00 Uhr mehr als 1.700 Leserinnen und Leser beteiligt, wie es in der Meldung der CH Media weiter heißt.