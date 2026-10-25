Geisterfahrer-Unfall fordert einen Toten und zwei Verletzte

In Wels ereignete sich am Sonntag ein schrecklicher Geisterfahrer-Unfall. Ein 39-jähriger Autofahrer kam ums Leben.

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Wels. Einen Toten und zwei Verletzte hat ein Geisterfahrer-Unfall am Sonntag in Wels gefordert. Laut Polizei fuhr ein 39-jähriger Autolenker um 2.00 Uhr auf der Linzer Straße (B1) auf der Fahrbahn stadtauswärts in die verkehrte Richtung. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Bosniers. Ein nachfolgender 44-jähriger Autolenker krachte in die zwei Fahrzeuge. Der 39-jährige Oberösterreicher aus dem Bezirk Grieskirchen wurde tödlich verletzt.

Der Bosnier aus dem Bezirk Linz-Land wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Oberösterreicher aus dem Bezirk Wels-Land erlitt leichte Blessuren.