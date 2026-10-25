Mit fast 200 km/h auf Landstraße geblitzt: Deutscher verliert Auto

Zu flott unterwegs war am Sonntagnachmittag ein Deutscher auf der Felbertauernstraße (B 108) in Osttirol.

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Gegen 15.30 Uhr ging der 64-Jährige der Polizei in St. Johann im Walde mit einer Geschwindigkeit von 197 km/h bei erlaubten 100 km/h ins Netz, berichtetet die Exekutive.

Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Er soll der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt werden.