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Mit fast 200 km/h auf Landstraße geblitzt: Deutscher verliert Auto

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Auto fährt nachts mit hoher Geschwindigkeit durch einen beleuchteten Tunnel, Lichter verwischen.
© Getty Images
Zu flott unterwegs war am Sonntagnachmittag ein Deutscher auf der Felbertauernstraße (B 108) in Osttirol.
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Gegen 15.30 Uhr ging der 64-Jährige der Polizei in St. Johann im Walde mit einer Geschwindigkeit von 197 km/h bei erlaubten 100 km/h ins Netz, berichtetet die Exekutive.

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Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Er soll der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt werden.

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