und Führerschein
Mit fast 200 km/h auf Landstraße geblitzt: Deutscher verliert Auto
Gegen 15.30 Uhr ging der 64-Jährige der Polizei in St. Johann im Walde mit einer Geschwindigkeit von 197 km/h bei erlaubten 100 km/h ins Netz, berichtetet die Exekutive.
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Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Er soll der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt werden.
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