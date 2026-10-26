17-Jähriger versteckte Drogen unter Füßen

Der Bursch wollte auf einer Wiener Polizeiinspektion mehrere Säckchen Marihuana verstecken.

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Wien. Nicht gerade besonders klug hat sich ein 17-Jähriger am Sonntagvormittag bei der Polizei in Wien-Favoriten angestellt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatten Beamte den Jugendlichen vor der Kirche am Keplerplatz mit einer kleinen Menge Marihuana angetroffen. Weil er sich nicht ausweisen konnte oder wollte, wurde er gebeten, auf die nächste Polizeiinspektion mitzukommen.

Mehrfach angezeigt

Dort beutelte er weitere acht Säckchen mit Marihuana aus den Jackentaschen, ließ diese auf den Boden fallen und stellte sich mit seinen Füßen darauf. Doch das hatten auch die Beamtinnen und Beamten mitbekommen. Sie forderten ihn auf, die Füße wegzunehmen.

Er verweigerte das und begann die Uniformierten zu beschimpfen. Er sei ein Österreicher und lasse sich diese Behandlung nicht gefallen. Darüber hinaus spuckte er den Polizisten vor die Füße und beschimpfte sie. Nach mehreren Abmahnungen wurde er vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt.