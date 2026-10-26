Junger Beifahrer (20) stirbt bei Horror-Crash

Für den 20-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb an Ort und Stelle.

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NÖ. Der tragische Unfall ereignete sich am Montag in Großdietmanns (Bezirk Gmünd).

Ein 19-Jähriger war in den frühen Morgenstunden in der Ortschaft Ehrendorf mit seinem Auto links von der B41 abgekommen. Daraufhin fuhr er über eine Böschung und prallte frontal gegen eine betonierte Feldzufahrt.

Opfer eingeklemmt

Dabei wurden sowohl der Lenker als auch sein 20-jähriger Beifahrer - beide aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya - im Wagen eingeklemmt. Die beiden Männer mussten von der alarmierten Feuerwehr befreit werden.

Der 20-Jährige erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Der 19-jährige Lenker wurde schwer verletzt vom Hubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.