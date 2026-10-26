21-Jähriger verprügelte Freundin und verletzte Cops

Der Portugiese wurde festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

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Wien. Ein 21-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Liesing seine gleichaltrige Freundin geschlagen und zwei Polizisten verletzt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurden die Beamten kurz nach 1 Uhr zu einer Wohnung in Altmannsdorf gerufen und fanden die junge Frau mit Gesichtsverletzungen vor. Sie sagte den Uniformierten zunächst, sie sei gestürzt. Bei einer getrennten Befragung rückte sie mit der Wahrheit heraus, nämlich dass sie ihr Partner geschlagen habe.

Gegen Festnahme gewehrt

Sie sagte auch, dass es mit ihm immer wieder Probleme gebe, wenn er Alkohol konsumiert habe. Der portugiesische Staatsbürger wurde immer aggressiver, die Polizistinnen und Polizisten sprachen schließlich die Festnahme gegen den bereits Amtsbekannten aus. Dagegen wehrte sich der Mann und verletzte zwei Polizisten im Gesicht, sodass sie den Dienst nicht fortsetzen konnten. Aufgrund der Diagnosen werden sie wohl länger nicht im Dienst sein.

Bei der Festnahme drohte der 21-Jährige noch einem Beamten. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft brachte ihn die Polizei in eine Justizanstalt.