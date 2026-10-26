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Sommer 2027

Schäxpir-Festival goes Volkshäuser

Theaterfestival
© Schäxpir
Aufruf zur Einreichung von Stückideen für Kinder.
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Von 24. Juni bis 3. Juli wird Linz wieder zur Bühne für internationales Theater für junges Publikum. Unter dem Motto "Sharing a Dream" lädt das vom Land Oberösterreich initiierte SCHÄXPIR Festival in seiner 14. Ausgabe dazu ein, gemeinsam zu träumen, neue Perspektiven zu entdecken und die Fantasie spielen zu lassen. Zwei besondere Neuerungen: Mit "Play Volkshaus" kommt das Theater direkt in die städtischen Volkshäuser in den Linzer Stadtvierteln und mit dem Kinderstückpreis "Hugo" werden neue Theaterstücke für Kinder gesucht.

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"Großes Theater für junges Publikum: SCHÄXPIR zeigt, wie viel Fantasie, Kreativität und Begeisterung in jungen Menschen steckt. Mit dem neuen Kinderstückpreis 'Hugo' wollen wir frische Ideen auf die Bühne bringen und noch mehr Kinder für Theater begeistern", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Gesucht werden neue Theaterstücke für Kinder ab sechs Jahren mit sechs bis acht Spielerinnen und Spielern, vielschichtigen Figuren, Witz, Humor und mutigen dramaturgischen Ideen. Die Prämierung erfolgt beim Schäxpir-Festival.

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