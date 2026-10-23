RLB OÖ lud zum Weltspartagsempfang

Auch die traditionellen Spartage stehen bevor. Von 27. bis 30. Oktober erhalten junge Sparer in den oberösterreichischen Raiffeisenbanken sowie in der Raiffeisenlandesbank kleine Geschenke.

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Linz. Rund 1.500 Gäste haben am Donnerstagabend am traditionellen Weltspartagsempfang der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich teilgenommen. Die Veranstaltung im RaiffeisenForum in Linz brachte zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur zusammen.

Seit mittlerweile 40 Jahren veranstaltet die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ihren Weltspartagsempfang. Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer betonte bei seiner Begrüßung die Bedeutung der Veranstaltung. Der Weltspartag biete die Gelegenheit, sich bei den Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen zu bedanken. An der langjährigen Tradition wolle die Bank auch künftig festhalten.

Prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft

Unter den Gästen befanden sich Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und dessen designierte Nachfolgerin Christiane Frauscher. Auch die Linzer Vizebürgermeister Karin Leitner und Martin Hajart sowie Stadtrat Thomas Gegenhuber nahmen an der Veranstaltung teil.

Aus der Wirtschaft waren unter anderem voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner, Linz AG-Generaldirektor Erich Haider, Energie AG-Vorstandsvorsitzender Leonhard Schitter und Rosenbauer-Chef Robert Ottel vertreten. Weitere Gäste waren Salinen Austria-Vorstandsvorsitzender Peter Untersperger, KEBA-Chef Christoph Knogler, efko-Geschäftsführer Thomas Krahofer und Unternehmerin Gertrude Schatzdorfer-Wölfel.

Auch Vertreter aus Bildung, Gesundheit und Sport waren eingeladen. Dazu zählten JKU-Rektor Stefan Koch, Ärztekammerpräsidentin Silke Haim sowie LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber und Trainer Didi Kühbauer. Mit Hans Pum war zudem eine bekannte Persönlichkeit aus dem österreichischen Skisport anwesend.

Am Foto (v.l.n.r.): RLB OÖ-Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer, LASK-CEO Siegmund Gruber und Trainer Didi Kühbauer, RLB OÖ-Generaldirektor-Stellvertreter Stefan Sandberger. © RLB OÖ/KK

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgten Hans Peter Gratz und seine Live-Band. Kulinarisch wurden die Gäste mit einem Buffet aus regionalen Spezialitäten versorgt. Ein Teil der angebotenen Produkte stammte von Unternehmen, an denen die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich beteiligt ist.

Spartage von 27. bis 30. Oktober

Neben dem Empfang stehen auch die traditionellen Spartage bevor. Von 27. bis 30. Oktober erhalten junge Sparer in den oberösterreichischen Raiffeisenbanken sowie in der Raiffeisenlandesbank kleine Geschenke. Zur Auswahl stehen unter anderem eine Stofffigur der Raiffeisen-Biene Sumsi, ein Mikado-Spiel, ein Kartenspiel sowie ein Stadt-Land-Fluss-Spiel.