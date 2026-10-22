Traunseewirte feierten ihr traditionelles Herbstfest

Das traditionsreiche Hotel feiert heuer sein 500-jähriges Bestehen. Kulinarik, Musik und persönliche Gespräche prägten die Veranstaltung.

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Ebensee. Rund 100 Gäste aus Gastronomie, Tourismus und Wirtschaft kamen am Dienstag zum diesjährigen Herbstfest der Traunseewirte nach Ebensee. Veranstaltungsort war das Landhotel Post, das heuer auf eine 500-jährige Geschichte zurückblickt. Neben kulinarischen Angeboten und musikalischer Unterhaltung standen vor allem persönliche Begegnungen und der Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft im Mittelpunkt.

Unter den geladenen Gästen befanden sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Vertreter der Wirtschaftskammer und des Tourismus sowie zahlreiche Sponsoren, Lieferanten und Partner der Traunseewirte.

Traditionsreiches Hotel feiert Jubiläum

Das Landhotel Post bot für das Herbstfest einen besonderen Rahmen. Das traditionsreiche Haus besteht seit 500 Jahren und wird mittlerweile in fünfter Generation von Familie Leitner geführt. Für die kulinarische Gestaltung des Abends war das Küchenteam des Hotels verantwortlich. Die Gäste wurden mit einem Menü bewirtet, während das Serviceteam für die Betreuung sorgte.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der Band "Some like it hot" rund um Bernhard Obernhuber. Die Musiker sorgten für Unterhaltung und trugen zur festlichen Atmosphäre bei.

Austausch und regionale Zusammenarbeit

Neben dem gemeinsamen Essen bot das Herbstfest zahlreiche Gelegenheiten für Gespräche. Bestehende Kontakte konnten gepflegt und neue Verbindungen zwischen Gastronomiebetrieben, Lieferanten und Vertretern der regionalen Wirtschaft geknüpft werden. Die Traunseewirte verfolgen mit ihrer Zusammenarbeit das Ziel, die Gastronomie rund um den Traunsee zu stärken und die regionale Gastfreundschaft weiterzuentwickeln. Dabei spielen sowohl kulinarische Qualität als auch die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben eine wichtige Rolle.

Das jährliche Herbstfest dient auch dazu, den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren aus Gastronomie, Tourismus und Wirtschaft zu fördern. Die Veranstalter zeigten sich mit dem Verlauf des Abends zufrieden. Besonderer Dank galt Familie Leitner und ihrem Team für die Organisation und Bewirtung sowie den Gästen, Sponsoren und Partnern für ihre Unterstützung.