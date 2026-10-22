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Rausgeschleudert

Anhänger mit rund 700 Hühnern kippte um

Boxen rausgefallen
© fotokerschi.at
Wie viele Hühner verendet sind, hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben.
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Ein mit gut 1.400 lebenden Hühnern beladenes Lkw-Gespann ist in der Nacht auf Donnerstag in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) im Regen von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr informierte, kippte dabei der Anhänger mit 700 Tieren um. Etliche Transportboxen stürzten ins Freie, zahlreiche Hühner entkamen. Darum wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, die beim Einfangen halfen. Die Rettung der Hühner dauerte mehrere Stunden.

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Wie die Polizei berichtete, verendete jedoch eine unbekannte Anzahl an Tieren am Unfallort. Laut Feuerwehr waren mehr als 60 Einsatzkräfte beteiligt. Zum Abtransport der Hühner wurde ein zusätzlicher Lkw organisiert. Zur Bergung des Anhängers wurde ein Kranwagen der Feuerwehr Vöcklabruck angefordert. Der 29-jährige Lenker des Transporters wurde nicht verletzt, die Straße konnte nach einer zweistündigen Sperre am Morgen wieder für den Verkehr freigegeben werden.

"Eine unbekannte Anzahl verendete am Unfallort", heißt es in der Polizeiaussendung.

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