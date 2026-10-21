Linz schafft Voraussetzungen für IT:U am Ex-Kika-Areal

Änderung des Flächenwidmungsplan muss noch durch den Planungsausschuss und Gemeinderat.

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Die Stadt Linz setzt erste Schritte, für den neuen Standort der IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) in der Freistädter Straße 91–93. Für das ehemalige Kika-Gebäude in Urfahr sollen die Voraussetzungen für eine universitäre Nutzung geschaffen werden. Die dafür erforderlichen Schritte werden nächste Woche im Ausschuss für Planung, Integration und Verfassung behandelt und anschließend dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Bgm. steht hinter Projekt

"Die IT:U ist eine große Chance für Linz und ein wichtiger Impuls für unseren Bildungs- und Wirtschaftsstandort. Sie steht für Innovation, neue Perspektiven und die Zukunft unserer Stadt. Wir wollen diese Entwicklung aktiv unterstützen und rasch die Voraussetzungen schaffen, damit die IT:U am Standort Urfahr wachsen kann. Dass wir dafür ein bestehendes Gebäude und eine bereits versiegelte Fläche sinnvoll nutzen, ist ein guter Weg. Als Stadt stehen wir hinter diesem Vorhaben", betont Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ),

Konkret geht es um die Änderung des Flächenwidmungsplans sowie die Erklärung des Areals zum Neuplanungsgebiet.