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2 Jahre im Amt

Soziallandesrat Dörfel zur neuen Sozialhilfe

Oberösterreichs Soziallandesrat zog am Mittwoch Bilanz und blickte ins Wahljahr 2027.
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Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) hat am Mittwoch auf seine zweijährige Amtszeit zurückgeblickt. "Wenn man sich meine 7-minütige Antrittsrede anhört, dann weiß man, dass ich ein Politiker bin, der tut was er sagt." Dörfels Maxime ist soziale Verantwortung mit wirtschaftlicher Vernunft zu kombinieren. Mittwochmittag hatte er noch keinen Entwurf zur neuen Sozialhilfe vorliegen, konnte aber aufgrund von Gesprächen schon etwas dazu sagen: "Es sind unsere Vorstellungen abgebildet. Es dürfte das OÖ-System plus eine Integrations-Staffelung sein".

So viele Altenpfleger wie noch nie

Als großen Erfolg verbucht Dörfel, dass der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden konnte: "8.255 Pflegekräfte sind in den Pflegeheimen beschäftigt, damit konnte der Bettenleerstand in den Heimen halbiert werden." Auch die umstrittene Pflegelehre habe dazu beigetragen.

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Neue Heizkostenzuschuss-Auszahlung

Das Thema Jugend liegt dem zweifachen Opa besonders am Herzen, aktuell wird an einer Jugend-Engagement-Plattform gearbeitet durch deren Vermittlung Sachleistungen, z.B. eine Skikarte, ehrenamtlich erarbeitet werden können. Weitere Neuerung im Sozialressort: Eine Seniorenkarte und neue Hotline als Wegweiser im Pflege-Dschungl wird aufgelegt und 2027 wird der Heizkostenzuschuss bereits in der Mitte der Heizperiode und nicht erst am Ende des Winters ausbezahlt.

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