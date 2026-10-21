Sarah Wiener: Großes TV-Comeback im ZDF!

Nach ihrem Rückzug aus dem Europaparlament meldet sich Starköchin Sarah Wiener auf den Fernsehbildschirmen zurück. Bei einer großen Primetime-Show feiert die Gastronomin ihren Einstand als Ernährungsexpertin und blickt offen auf die Höhen und Tiefen ihres bewegten Lebenswegs.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Fernsehzuschauer dürfen sich auf ein prominentes Wiedersehen freuen. In der ZDF-Gala "Der Quiz-Champion - Das Österreich-Deutschland-Special", die am Mittwoch, dem 21. Oktober, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, tritt Sarah Wiener wieder vor die Fernsehkameras. An der Seite ihres geschätzten Starkoch-Kollegen Nelson Müller, der sich jüngst seinen verlorenen Michelin-Stern zurückgeholt hat, übernimmt sie die Rolle der Fachfrau für die Kategorie Ernährung.

Der Schritt zurück vor die Kamera markiert das nächste Kapitel nach ihrem Ausstieg aus der aktiven Politik. Im Jahr 2024 beendete Wiener ihre politische Laufbahn und trat nicht mehr zur Europawahl an. Der Abschied von der Brüsseler Bühne fiel ihr dabei keineswegs schwer. Stattdessen freue sie sich auf das Wesentliche, wie sie in einem Interview mit der "Apotheken Umschau" erklärte: Sie wolle wieder mehr Zeit für ihre gemeinnützige Stiftung haben, endlich wieder selbst in der Küche stehen und vor allem Zeit mit ihrer kleinen Enkelin verbringen, um mit ihr irgendwann auf Bäume zu klettern.

Ernüchterung im Brüsseler Polit-Betrieb

Der Ausflug in die europäische Gesetzgebung war für die Quereinsteigerin von harten Lektionen geprägt. Im Jahr 2019 zog Wiener als Parteilose für die österreichischen Grünen ins Europaparlament ein, um ihre Herzensthemen, den Tier- und Naturschutz, aktiv mitzugestalten. Im zuständigen Umweltausschuss verhandelte sie federführend an einem ambitionierten Gesetz zur Pestizidreduktion und konnte dafür zunächst sogar eine stabile parlamentarische Mehrheit organisieren.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Am Ende scheiterte der Entwurf jedoch an den harten politischen Realitäten. Wiener beschrieb diesen Rückschlag als zutiefst ernüchternde Erfahrung. Rechte und rechtsradikale Gruppierungen hätten vor dem finalen Votum Hunderte Abänderungsanträge eingebracht und den Gesetzesentwurf regelrecht massakriert. Hinzu kam, dass ihr der politische Alltag in Brüssel anfangs fremd war. Als Praktikerin empfand sie die zehrenden Sitzungstage, das ständige Aktenstudium und die endlose Fülle an neuen Themenblöcken als enorme Belastung.

Von der Küchenhilfe zum gastronomischen Millionen-Erfolg

Harte Arbeit war für die Unternehmerin freilich nie ein Fremdwort. In Halle in Westfalen geboren, verbrachte sie ihre Jugend nach der Scheidung der Eltern bei ihrer Mutter, einer bildenden Künstlerin, in Wien. Nachdem sie die Schule abgebrochen hatte, trampte sie auf eigene Faust durch Italien, Frankreich und Deutschland. Nach der Geburt ihres Sohnes Artur zog sie nach Berlin zu ihrem Vater, dem Schriftsteller Oswald Wiener, und heuerte in dessen Lokal "Exil" als einfache Küchenhilfe an, wo sie das Handwerk von Grund auf erlernte.

Mit einem Kredit und unbändigem Mut wagte sie 1990 den Schritt in die Selbstständigkeit. In einem ausrangierten Militär-Lastwagen der Nationalen Volksarmee richtete sie eine rollende Küche ein und bekochte Filmcrews im In- und Ausland. Trotz großer Ängste vor dem Scheitern wuchs der Betrieb rasant: 1999 eröffnete sie ihr erstes Restaurant in Berlin-Mitte, aus dem einstigen Ein-Frau-Unternehmen wurde eine florierende Firma mit rund 100 Beschäftigten. Durch TV-Formate wie die ARD-Reihe "Abenteuer 1900 - Leben im Gutshaus", Auftritte bei "Kochen bei Kerner" sowie ihre eigene ARTE-Reihe "Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener" stieg sie endgültig zur Kultköchin auf.