Helene Fischer: Intime Beichte nach Show!

Schlager-Superstar Helene Fischer gewährt ihren Fans nach ihrem spektakulären Auftritt beim "Schlagerbooom" völlig ungeschminkte Einblicke. Auf Instagram teilte die Ausnahmekünstlerin private Momente hinter den Kulissen und überraschte das Publikum mit emotionalen Worten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für die große Jubiläumsausgabe der ARD-Gala "Schlagerbooom", die am 17. Oktober aufgezeichnet wurde, kehrte Helene Fischer ins Rampenlicht zurück. In einem kurzen, stimmungsvollen Video fasste die Musikerin ihre intensiven Eindrücke dieses besonderen Abends für ihre Online-Gemeinde zusammen. Neben packenden Ausschnitten ihrer Live-Performance auf der gigantischen Bühne bot der Clip vor allem seltene Einblicke in die Vorbereitungen abseits der Scheinwerfer. Kameras begleiteten die Künstlerin hautnah von den letzten Handgriffen in der Maske bis zum gemeinsamen Warm-up mit ihrer Tanzgruppe.

Unmittelbar vor ihrem Gang auf die Bühne sprach die Sängerin sichtlich gelöst und voller Vorfreude direkt in die Kamera. Dabei bezog sie sich auf das runde Bestehen des beliebten TV-Formats: "Zehn Jahre 'Schlagerbooom'. Der Florian hat gerufen und da habe ich natürlich gesagt: 'Ich feier sehr, sehr gerne mit, lieber Flo, denn ich selbst hab' ja auch sehr viel zu feiern heute!"

Schweißtreibende Performance und rührende Worte

Nach dem schweißtreibenden Auftritt zeigte sich Fischer im Video völlig verausgabt, aber überglücklich. Die körperlichen Anstrengungen waren der Musikerin deutlich anzumerken, als sie sich direkt an ihre treue Fangemeinde wandte: "Boah, ich bin durchgeschwitzt, ich habe alles für euch dagelassen." In ihrem Social-Media-Beitrag beschrieb sie die einzigartige Energie in der Halle und verglich die Stimmung mit ihren gigantischen Open-Air-Konzerten: "Ich hab‘ all eure Wärme gespürt. Ich war einfach direkt wieder im Sommer im Stadion." Gleichzeitig gab sie ihren Anhängern ein klares Zukunftsversprechen mit auf den Weg: "Aber es geht ja weiter, es hört ja nicht auf."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auf der Bühne bot Fischer dem Publikum ein hochkarätiges Musikprogramm. Neben ihrem aktuellen Hit "Warum" sorgte vor allem das gemeinsame Duett mit Show-Master Florian Silbereisen für Gänsehautmomente bei den Zuschauern. Die beiden Schlagerstars waren in der Vergangenheit zehn Jahre lang liiert und demonstrierten einmal mehr ihre tiefe, freundschaftliche Verbundenheit.

Album-Sensation im Dezember und begeisterte Reaktionen

Der glanzvolle Auftritt diente der Sängerin zugleich als Bühne für eine wegweisende Botschaft, die ihre Fangemeinde in helle Aufregung versetzte. Helene Fischer kündigte offiziell an, dass ihr brandneues Album mit dem Titel "Wir" bereits im Dezember dieses Jahres auf den Markt kommen wird.

Das Star-Foto des Tages 1 / 3 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Die Reaktionen im Netz fielen überwältigend aus. Auch prominente Kolleginnen zeigten sich begeistert von Fischers frischem Look. So schwärmte Sängerin Vanessa Mai in den Kommentaren: "Ich liebe die kurzen Haare!" Andere Fans schlossen sich dem Jubel an und hinterließen begeisterte Nachrichten wie "Es hat uns auch so viel Spaß gemacht", "Ich liebe alles daran" sowie "Ahhhh, Helene! Du strahlst. Wir freuen uns auf alles, was kommt." Mit dieser gelungenen Show hat die Schlagerkönigin die Vorfreude auf ihre kommenden musikalischen Meilensteine eindrucksvoll angeheizt.