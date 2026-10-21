"Immer wieder sonntags"-Hammer: Kündigt Mross Comeback an?

Nach mehr als zwei Jahrzehnten musste sich Stefan Mross im September unter Tränen von seiner ARD-Kultshow "Immer wieder sonntags" verabschieden. Doch nun meldet sich der 50-jährige Moderator ausgerechnet aus dem Europa-Park in Rust zurück und bringt die Gerüchteküche mit geheimnisvollen Worten zum Brodeln.

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Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Eva Luginger reiste Stefan Mross an jenen Ort, der jahrelang die Heimat seiner beliebten Unterhaltungssendung war. In einem Videoclip auf Instagram und Facebook zeigte sich der Sänger vor der Kulisse des Freizeitparks und wandte sich mit einer vielversprechenden Nachricht direkt an seine Community.

Am 6. September nahm Mross von "Immer wieder sonntags" Abschied. Seine Eva tröstete ihn. © Getty Images

Rätselhafte Andeutungen vor bekannter Kulisse

In dem Video bestätigt der Entertainer seinen Aufenthalt in Rust und heizt die Spekulationen um seine TV-Zukunft gezielt an. Er verriet, dass dort einige Termine anstünden. Auffallend war die gute Stimmung, in der sich das Paar befand.

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So kam es zum Show-Aus

Strategisches Aus bei der ARD: ARD und SWR hatten entschieden, das traditionsreiche Format aus finanziellen und strategischen Gründen ab dem Jahr 2027 nicht mehr fortzuführen.

Mögliche Alternativen: Mross hatte bereits vor seinem Abschied angedeutet, dass das Show-Konzept bei einem anderen Partner oder Privatsender weiterleben könnte.

Große Hoffnung bei den Fans: Unter den Beiträgen äußerten zahlreiche Anhänger ihre Begeisterung und drückten dem Paar die Daumen für ein erfolgreiches TV-Comeback.

Ob der Ausflug nach Rust tatsächlich die Rückkehr des beliebten Formats einläutet oder ob andere Projekte dahinterstecken, ließ der Moderator vorerst offen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 3 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Die Fans würde ein Comeback der Show allerdings freuen, wie unter dem Videoposting auf Insta ersichtlich ist.