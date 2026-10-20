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Rapperin Krasavice: 17.500 Euro für neue Beauty-OP

SR
von
Blonde Frau mit Pflaster auf der Nase trägt eine weiße Jacke in einem modernen Raum.
© Instagram
Rapperin und Erfolgsautorin Katja Krasavice hat sich erneut einem schweren chirurgischen Eingriff unterzogen, um ihrem Schönheitsideal näherzukommen.
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Die Künstlerin macht aus ihren zahlreichen Besuchen beim Schönheitschirurgen seit jeher kein Geheimnis und spricht gewohnt offen über die Veränderungen an ihrem Körper. Für den aktuellen Eingriff reiste Krasavice von ihrer Wahlheimat Berlin nach Bayern, um sich in die Hände renommierter Spezialisten zu begeben. Zuvor hatte sie ihrer riesigen Online-Gefolgschaft bereits berichtet, dass sie für sieben bis acht Stunden in Vollnarkose lag. Dabei wurde ihr ein Knochenstück aus der Rippe entnommen und an einer anderen Stelle des Körpers wieder eingesetzt. An welchem Körperteil genau gearbeitet wurde, ließ sie damals noch offen. Dieses Geheimnis lüftete die Musikerin nun im Gespräch mit der "BILD"-Zeitung: Die Mediziner formten aus dem Rippenknochen ihre neue Nase. Der Eingriff forderte jedoch seinen Tribut, denn die Entnahme des Knochens habe nach eigener Aussage höllisch weh getan.

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Schiene verdeckt noch das endgültige Resultat

Ob der aufwendige Eingriff von Erfolg gekrönt ist, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. "Ich trage noch drei Wochen eine Gipsschiene und weiß erst danach, ob ich jetzt endlich meine Traumnase habe." Das finale Ergebnis bleibt somit vorerst selbst für die Künstlerin ein Geheimnis. Die Notwendigkeit für die vierte Operation ergab sich aus Unzufriedenheit über den vorangegangenen Versuch. Die dritte Operation fand in der Türkei statt, doch das Resultat entsprach nicht ihren Vorstellungen, da die Nase breiter wirkte als vor dem Eingriff. Um diese Korrektur vorzunehmen, vertraute sie sich nun den Ärzten einer Münchner Spezialklinik an.

Tiefe Narben aus der Jugend als OP-Auslöser

Hinter dem ständigen Streben nach einer veränderten Nasenform verbirgt sich eine lange und schmerzhafte Leidensgeschichte. In ihrer Jugend wurde Katja Krasavice massiv wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes gemobbt, was zu schweren Minderwertigkeitskomplexen führte. Über diese prägende Zeit sagte sie einst rückblickend: "Niemand durfte mich von der Seite anschauen." Die erste Nasenoperation erfolgte damals in Tschechien, hinterließ jedoch tiefe Enttäuschung. Im Jahr 2019 folgte der zweite operative Versuch, ehe im September 2024 die dritte Nasenkorrektur anstand, die nun in München abermals nachgebessert werden musste.

Mehr als 70.000 Euro in das eigene Aussehen investiert

Insgesamt belaufen sich die Ausgaben der erfolgreichen Nummer-Eins-Künstlerin für chirurgische und kosmetische Eingriffe mittlerweile auf über 70.000 Euro. Zu den vorgenommenen Veränderungen zählen mehrere Brustvergrößerungen sowie ein umfangreiches Brazilian Butt Lift zur Formung des Gesäßes. Hinzu kommen regelmäßige Lippenaufspritzungen, Hyaluron-Behandlungen im Gesicht, Botox-Injektionen, dauerhaftes Ganzkörper-Lasern, Haar-Extensions sowie extrem lange Fingernägel. Die Entertainerin betrachtet sich selbst ganz ungezwungen als lebendes Gesamtkunstwerk und steht selbstbewusst zu ihren Transformationen: "Ich habe einen Riesen-Schaden, das wissen wir alle, aber es ist mir egal, weil ich bin im Gegensatz zu den anderen ehrlich."

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