Hardy Krüger Jr.: Not-OP nach schwerem Sturz

Hardy Krüger Jr. hat sich bei einem schweren Sturz im Dunkeln den Oberschenkelhals gebrochen und muss nach einer Notoperation in Berlin pausieren.

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Der 58-jährige Schauspieler Hardy Krüger Jr. hat sich den rechten Oberschenkelhals gebrochen und musste in Berlin notoperiert werden. Wie er der Zeitschrift "Bunte" erzählte, fällt deshalb der erste Block seiner geplanten Theater-Tour aus.

Statt im Stück "Der Sohn" auf der Bühne zu stehen, beginnt für ihn nun eine anstrengende Genesung. Passiert ist das Unglück mitten in der Nacht, als er auf dem Weg in die Küche im Dunkeln die oberste Stufe verfehlte und elf Stufen hinabstürzte.

Nächtlicher Sturz im Dunkeln

Der Aufprall war extrem heftig, im Putz der Wand ist ein Loch zu sehen. Krüger erinnert sich, dass es unglaublich schnell ging, ihm schwarz vor Augen wurde und er vor Schmerzen nicht mehr atmen konnte.

Alice und Hardy Krüger Jr. © Getty Images

Zunächst hoffte er, glimpflich davongekommen zu sein, doch am nächsten Morgen konnte er sich kaum noch rühren. Seine Ehefrau Alice Krüger brachte ihn in die Unfallchirurgie nach Köpenick, von wo aus er in das Unfallkrankenhaus Berlin verlegt wurde.

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Metallplatte und Schraube eingesetzt

Die Ärzte stabilisierten den Knochen laut "Bunte" mit einer Metallplatte und einer Schraube, wodurch sein eigenes Hüftgelenk erhalten werden konnte. Krüger befindet sich bereits in der Mobilisierung. Wie lange die Zwangspause dauert, ist noch offen, zunächst steht eine zwölfwöchtige Reha an. Im Februar 2027 will er wieder auf der Theaterbühne stehen.